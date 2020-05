Sony dévoile une caméra compacte et accessible à destination des youtubeurs

Mardi 26 mai, Sony a mis fin au mystère autour de sa toute nouvelle caméra qui rejoindra sa gamme d’appareils photo et vidéo en juin prochain. La Sony ZV-1, c’est son petit nom, ressemble beaucoup au précédent boîtier hybride RX100 (en Mark V et Mark VII). Mais au lieu d’être un appareil photo, il est de prime abord une caméra destinée à des enregistrements vidéo, et plus particulièrement imaginée pour les créateurs de vidéo sur internet.

Ses caractéristiques de prise de vue sont classiques : le capteur 20 MP du Sony ZV-1 peut filmer en 4K à 30 images par secondes, ou encore en 1080p jusqu’à 120 images par seconde. Là où le produit se détache de la concurrence, c’est de par son aspect compact et ses nouveautés techniques. La firme nippone propose un appareil construit autour de l’univers des jeunes youtubeurs. La recette est loin d’être déclassée par rapport à un reflex ou un hybride professionnel.

La nouvelle caméra pour vloguer ?

C’est un constat que Panasonic avait déjà fait, notamment du point de vue commercial : construire un appareil mettant la priorité sur la vidéo plutôt que la photo peut générer une forte demande. Celle-ci provient de la vague YouTube, qui n’en arrête pas de voir naître de nouveaux profils venus tenter leur chance sur une plateforme où la concurrence est aussi élevée que les profils redoublent d’ambitions.

Parmi les différents formats qui marchent sur la plateforme, le vlogging. Ou l’art de capturer les aventures de son quotidien, filmées majoritairement à la première personne pour en compter le récit en direct. C’est en grande partie pour ces créateurs que Sony a dévoilé la ZV-1, qui ne reste d’ailleurs qu’une première version d’une lignée amenée à s’agrandir. Le petit compact d’à peine 10 centimètres de long et de moins de 300 grammes en main propose un format idéal pour pouvoir être transporté partout.

En vlogging ou ailleurs, on recherche généralement l’aspect pratique et compact d’un produit comme ce ZV-1, plutôt qu’un gros appareil reflex au boîtier grand format. Pourtant, notre choix se dirige souvent vers un produit plus cher et plus lourd, pour ne pas négliger la qualité. Le ZV-1 fait démonstration que la qualité n’est plus nécessairement synonyme de taille (et de prix élevé).

Simplifier le travail

L’objectif signé Zeiss se suffit à lui-même en termes de plage de focale. Il s’agit d’un 24-70 mm qui permettra à la fois de réaliser des grands-angles, tout comme des portraits (entre 35 et 50 mm) et des plans montrant un sujet ou un paysage plus éloigné. Les fins connaisseurs de Sony féliciteront la marque pour avoir réintroduit cet objectif à l’ouverture jusqu’à f/1.8, qui avait disparu de la gamme ces derniers temps. Un objectif très lumineux qui sublimera le flou d’arrière-plan de notre visage, et qui facilitera le travail en cas de basse luminosité pour ne pas trop augmenter la sensibilité ISO.

Simplifier le travail des créateurs avec le ZV-1 se fait aussi grâce à un bouton placé près du déclencheur. Il s’agit d’un raccourci permettant de baisser l’ouverture de l’objet (de f/1.8 à f/13 par exemple) afin d’enlever le flou d’arrière-plan quand l’on se filme à la première personne. L’outil est intéressant pour montrer rapidement quelque chose qui se trouverait derrière nous et que nous aimerions montrer à l’écran.

La mise au point fait d’ailleurs partie des principaux points forts de l’appareil. Un autre mode appelé « Présentation produit » permet quant à lui de faire comprendre à l’appareil que nous allons montrer des choses proches de la caméra. De façon très rapide, l’appareil effectue la mise au point en passant de notre visage vers le produit en question affiché devant le capteur. Le résultat est surprenant d’efficacité.

Nous ne pourrions pas passer à côté : Sony a aussi développé son nouveau ZV-1 avec un écran qui peut être articulé pour que la personne qui se filme puisse se voir en direct. Le système n’est pas limité à un seul mouvement et il sera utile pour la réalisation d’autres plans pris sous des angles où nous serions normalement obligés de nous incliner pour continuer à suivre le rendu.

À partir de 799 euros

Comparé au RX100, le ZV-1 a choisi de faire l’impasse sur le flash et sur un petit viseur rabattable. Mais face à ces manques (qui n’en sont pas vraiment), Sony a ajouté un port d’attache qui propose par exemple de fixer le micro offert avec l’appareil. Une fois installé sur la caméra, ce petit micro propose un son d’une bien meilleure qualité que celle des micro interne, et sa réduction du bruit du vent semble être bien gérée selon les premiers tests effectués.

En délaissant aussi un boîtier en alu, Sony a tiré les prix vers le bas. Au lieu des plus de 1 300 € de son RX100 dans ses dernières versions, la caméra spécialement conçue pour les youtubeurs et vloggers est disponible à partir de 799 euros. La Sony ZV-1 sera disponible à partir du 10 juin, et un pack comprenant plusieurs accessoires pour débuter dans le vlogging sera aussi disponible en l’échange d’un prix total de 899 €.