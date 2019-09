Sony a-t-il fait une offre pour que Disney réintègre Spider-Man au MCU ?

Voilà trois semaines que Spider-Man a officiellement fait ses adieux à Disney, quittant du même coup l’univers Marvel dans lequel il avait pourtant une place conséquente. En effet, les deux sociétés n’avaient pas réussi à se mettre d’accord, là où Disney exigeait un accord de cofinancement à 50/50, ce que l’autre partie avait refusé.

Peut-on espérer le retour de Spider-Man dans le MCU ? (Spoiler : il faut attendre)

Néanmoins, il semblerait que Sony soit revenu vers Disney afin de lui soumettre une nouvelle proposition qui pourrait permettre de réintégrer Spider-Man à l’univers Marvel. En effet, le média américain We’ve Got This Covered assure que cela pourrait être le cas si Disney accepte de prendre possession de 30% de la licence. L’accord comprend également la présence de Venom, personnage qui pourrait alors être en mesure de rejoindre le MCU.

Pour l’instant, l’on ne sait pas encore si Disney a accepté l’accord pouvant permettre le retour de Spider-Man. Il faudra donc attendre encore l’officialisation potentielle de la nouvelle avant de pouvoir se réjouir pour de bon.

Pour rappel, la décision de Sony avait fait grand bruit du côté des fans lorsqu’elle avait été rendue publique, puisque bon nombre d’entre eux attendaient avec impatience la suite de Spider-Man : Far From Home, le dernier long métrage consacré à l’homme-araignée. Certains s’étaient effectivement exprimés sur Twitter avec le hashtag #SaveSpiderMan, espérant que cela pourrait permettre le retour du super-héros.

Pour sa part, l’interprète de Spider-Man, Tom Holland s’était dit ravi d’avoir collaboré autour d’un tel projet avec Sony : « J’ai vraiment passé des moments inoubliables et, à bien des égards, ils ont réalisé mes rêves en tant qu’acteur. Sony a également été très bon pour moi, et le succès mondial de Spider-Man : Far From Home est un véritable témoignage de leur soutien, de leur compétence et de leur engagement. L’héritage et l’avenir de Spidey reposent entre les mains de Sony. Je ne suis rien d’autre que reconnaissant, et je me suis fait des amis pour la vie en cours de route ».