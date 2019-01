Sony intensifie sa production de capteurs 3D pour smartphones

Le constructeur japonais, Sony, veut redynamiser les ventes de smartphones, en proposant des capteurs 3D. Une nouvelle innovation attendue dans le monde du mobile.

Sony produit des capteurs 3D pour smartphones

Bien que n’étant pas un gros constructeur de smartphones, Sony est extrêmement présent dans la téléphonie mobile. Le géant asiatique de l’électronique est effectivement le plus gros fournisseur de modules de caméra pour l’industrie des smartphones. Le constructeur japonais propose même un capteur photo record de 48 Megapixels. Sony est aussi leader des capteurs 3D pour caméras vidéo et appareils photo. Le géant de l’électronique pense que le marché des smartphones est prêt pour la 3D et que cela pourrait représenter une innovation majeure propre à booster les ventes de smartphones neufs.

Beaucoup prédisent que la technologie de la caméra 3D sera la prochaine innovation sur les smartphones. Sony en fait le pari et a intensifié sa production de capteurs 3D. Déjà plus gros fournisseurs de capteurs photo pour téléphones portable, le géant japonais pourrait, d’ores et déjà, s’imposer comme un incontournable si cette technologie se développe sur les smartphones.

Selon un rapport de nos confrères du journal économique américain, « Bloomberg », Sony aurait intensifié sa production de capteurs 3D pour smartphones récemment. Nos confrères estiment que cette augmentation de production a été décidée après avoir suscité l’intérêt de différents gros constructeurs de téléphones portables. Parmi ces constructeurs, le journal économique cite notamment Apple, Samsung et Alphabet, la maison mère de Google.

Des capteurs 3D qui relanceraient les ventes de smartphones

Le constructeur japonais pense que la technologie de photos en 3D pourrait être le moteur d’une relance des ventes de smartphones. Effectivement, selon le cabinet IDC, le marché des téléphones mobiles est effectivement assez saturé. De plus, le ralentissement de l’innovation a entraîné des cycles de renouvellement plus longs.

Selon Satoshi Yoshihara : « Les caméras ont révolutionné les smartphones ». Le responsable de la division capteurs de Sony a les mêmes attentes pour la technologie 3D et ajoute que « le rythme variera d’un domaine à l’autre, mais nous allons certainement voir l’adoption de la 3D. J’en suis certain ». Il est donc fort possible de voir, en 2019, apparaître la 3D sur les smartphones haut de gamme.