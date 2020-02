Sony ne parvient pas à faire baisser le prix de la PlayStation 5

La PlayStation est la première source de revenus de Sony, mais aujourd’hui l’entreprise japonaise bataille à satisfaire ses clients. Devant cette pénurie de composants, Sony a beaucoup de mal à trouver un prix pour sa prochaine PlayStation 5. Selon les premières estimations, il se pourrait qu’elle soit vendue environ 450 dollars, ce qui est bien au-dessus du prix de lancement de la PS4. Lors de la sortie de cette dernière en 2013, les estimations tournaient autour de 381 dollars, finalement la console de jeu s’est vendue à 399 dollars.

En omettant l’éventualité que Sony ait décidé de vendre à perte, cette nouvelle console devrait être bien plus chère que la précédente. Il faut dire que selon les premières informations, la PlayStation 5 intégrerait une mémoire flash très coûteuse, de plus la quantité de stockage qui sera disponible dans cette PS5 aura également un impact sur le prix final. Si l’on ajoute le GPU de dernière génération, avec une grande quantité de RAM, il serait logique que la PlayStation 5 arrive sur le marché avec un prix bien plus élevé que ses prédécesseurs.

Sony attend les informations de Microsoft ?

Il se pourrait aussi que Sony attende que Microsoft laisse échapper quelques informations à propos du prix de sa prochaine Xbox. Cependant la firme de Redmond ne devrait rien dévoiler avant l’E3 en juin prochain. Quoi qu’il en soit, malgré cette potentielle hausse du prix, Sony ne se montre pas très inquiet devant les annonces faites par Microsoft. Sony qui a d’ailleurs annoncé il y a quelques mois que sa console sera la plus rapide du monde, sans aucune prétention.

Comme prévu, la PlayStation 5 arrivera à l’automne 2020, aujourd’hui la plupart de ses caractéristiques techniques sont connues, elle n’est un secret pour personne. Il ne manque plus qu’à connaître son prix. Un nouveau casque de réalité virtuelle PlayStation VR devrait également voir le jour peu après la sortie de la PS5.