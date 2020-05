Sony présente un nouveau capteur photo allié à une IA

Sony vient de développer le tout nouveau capteur photo doté d’une puce d’intelligence artificielle. Au lieu de s’appuyer sur du matériel externe, le nouveau capteur IMX500 intègre à la fois la puissance de traitement et la mémoire. Ce capteur de 12,3 mégapixels au format 1/2,3 pouces pourra notamment filmer jusqu’à 60 images/secondes en 4K et jusqu’à 30 images/secondes avec le fonctionnement de l’IA en simultané.

Ce qui est inédit c’est justement que c’est le premier capteur à intégrer directement une puce dotée d’une intelligence artificielle. En plus d’un processeur de traitement d’image, il intègre également un DSP et une mémoire afin d’effectuer lui-même tous les calculs.

Autrement dit au lieu de faire transiter les données des prises de vue vers de la mémoire externe comme un serveur ou un cloud, ici c’est le capteur qui gère lui-même ces calculs directement afin de ne transmettre que les métadonnées nécessaires pour une analyse distante. Le capteur disposant de sa propre puissance de calcul et de sa propre mémoire, le traitement de l’image gagne ainsi en rapidité, car le temps de réponse sera moindre.

Des usages pour l’instant limités à la grande distribution et à l’industrie

Les usages peuvent être nombreux et dépendent de l’IA qui a été intégrée. On peut notamment citer la reconnaissance faciale et d’objet, l’analyse vidéo, ou tout simplement l’amélioration de la qualité d’image. Le capteur de Sony pourrait ainsi être utilisé dans les magasins Go sans caisse d’Amazon. Ses usages se tournent pour l’instant vers la grande distribution et l’industrie.

La confidentialité pourrait être mieux assurée, car le traitement des données n’aura pas besoin d’un serveur extérieur ou d’un cloud pour être effectué.

Pour l’instant, le dispositif pour les smartphones ou tablettes n’est pas prévu, il sera vraisemblablement développé dans un deuxième temps. Il faudra effectivement un certain temps à cette technologie pour trouver sa place dans les produits grand public.

« C’est le premier capteur de ce genre et la cible est professionnelle. Mais l’idée est de développer la technologie en une gamme de capteurs intelligents. On construit et on valide le business dans un premier temps, mais oui, on peut tout à fait imaginer des usages de mix computing dans le domaine de la photo sur smartphone » a déclaré Antonio Avitabile, Directeur général de Sony Europe.

Ce capteur d’image est disponible sous deux formes : soit la puce nue (IMX500) disponible dès avril, soit le boîtier céramique (IMX501) disponible en juin.