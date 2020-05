Sony : des ventes catastrophiques pour ses smartphones Xperia

Sony : seulement 400 000 Xperia vendus au premier trimestre

En annonçant ses derniers résultats financiers, Sony a confirmé la bonne forme de sa PS4 et l’arrivée en boutiques, en fin d’année 2020, de sa PS5. Le groupe nippon a également tenu à revenir sur sa division mobile, Xperia, et force est d’admettre que le constat est autrement moins flatteur que celui de la divison gaming…

En effet, sur le premier trimestre 2020, Sony a écoulé un peu plus de 400 000 terminaux estampillés Xperia dans le monde. Un score qui représente une baisse massive de l’ordre de 63,7%, par rapport aux ventes de l’an dernier. Durant le premier trimestre 2019, Sony écoulait en effet 1,1 million de smartphones.

La faute au coronavirus… et à des prix trop élevés ?

Evidemment, cette chute des ventes a en grande partie été causée par l’épidémie de coronavirus. Comme certains concurrents, Sony a été contraint de stopper temporairement la production de ses smartphones, et la demande a été quasi-nulle durant une partie du trimestre. Pour l’année en cours, Sony s’attend à ce que le bénéfice d’exploitation chute d’au moins 30 % par rapport à l’année précédente.

Malgré tout, Sony avait déjà anticipé une très nette baisse des ventes de smartphones, et le géant nippon s’était fixé un objectif de 700 000 ventes sur la période. Un score loin d’être atteint… Il y a quelques semaines, Sony a officialisé son tout premier smartphone 5G, le Xperia 1 II. Un smartphone qui sera disponible prochainement… au prix de 1199 euros.

Parallèlement, Sony propose depuis quelques semaines son Xperia L4, un smartphone « abordable », affiché à 200€. Toutefois, si Sony disposait d’une image très qualitative il y a quelques années encore (la belle époque du Z3 Compact), l’émergence des terminaux chinois (OnePlus, Oppo, Xiaomi, Huawei…) a mis un coup fatal au groupe nippon, qui peine à se remettre en cause. En effet, les consommateurs préfèrent aujourd’hui porter leur attention sur ces nouvelles marques, avec des smartphones souvent très réussis, et moins chers que les terminaux Xperia. Et si le vrai souci depuis quelques années chez Sony, c’était tout simplement le prix…?