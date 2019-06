Sony : 6 capteurs photo sur un téléphone, mais pour quoi faire ?!

Il y a quelques mois, la marque Nokia impressionnait le monde de la tech en présentant le Nokia 9 PureView, un smartphone Android avec 5 capteurs photos sur le dos. D’après la source citée par Phonearena, Sony pourrait surenchérir en dégainant un smartphone équipé de… 6 caméras sur le dos !

C’est ce qu’indiquent nos confrères américains qui citent une publication d’un compte Twitter toujours très bien informé. « J’ai entendu dire que #Sony travaillait sur un nouveau smartphone #Xperia comprenant six lentilles à l’arrière et deux caméras à l’avant. L’appareil est encore en développement, ce qui signifie que les spécifications et autres éléments sont encore inconnus », lit-on sur cette publication.

