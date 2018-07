Sony : une PS4 Pro édition collector Amazing Red, avec Spider-Man

Avec Spider-Man, exclusif à la PS4, Sony va évidemment marquer le coup, en proposant (entre autres) une nouvelle PS4 Pro en édition limitée Amazing Red, qui devrait faire baver d’envie les fans de l’homme-araignée.

La PS4 aux couleurs de Spider-Man

Le 7 septembre prochain, les joueurs PS4 ont rendez-vous avec l’homme araignée, puisqu’un certain Spider-Man est attendu sur la console de Sony. Une exclusivité signée Insomniac Games, dont seuls les joueurs PS4 pourront profiter, et qui permettra de retrouver (on l’espère !) un Peter Parker plus en forme que jamais. Evidemment, à l’instar du récent God of War, le jeu sera pleinement compatible PS4 Pro, pour un rendu graphique toujours plus poussé, et notamment un rendu en « 4K dynamique » et du HDR à gogo.

De même, à l’instar du jeu signé Santa Monica Studios, le prochain Spider-Man aura lui aussi le privilège de donner naissance à une PS4 Pro en édition collector. Un modèle baptisé « Amazing Red », qui sera évidemment habillé de rouge, avec un très large logo Spider-Man sur le capot. L’ensemble sera accompagné d’une manette assortie, ainsi que du jeu Spider-Man, sans oublier un code permettant de récupérer le DLC « La Ville qui ne dort Jamais » sur le PS Store. Voilà qui devrait ravir les fans.

Bien sûr, Sony ne compte pas mettre uniquement sa PS4 Pro à l’honneur, et profitera de l’effet Spider-Man pour proposer également des bundles plus « classiques », incluant des PS4 Pro et PS4 « Slim » en version Jet Black, avec 500 Go ou 1 To de mémoire, et deux manettes fournies avec le pack PS4 Jet Black 1 To, chaque bundle étant bien sûr accompagné du précieux jeu. A noter qu’une PS4 « slim » Amazing Red est également prévue.

Rappelons que Spider-Man PS4 est le fruit d’une collaboration étroite entre Marvel et le développeur Insomniac Games. En résulte une toute nouvelle aventure, puisque Sony promet que l’on ne retrouvera pas « le Spider-Man que vous connaissez ni celui que vous avez vu dans les films« . Il s’agit là d’un Peter Parker expérimenté, devenu maître dans la lutte contre le crime à New York. Evidement, New-York sera bien de la partie, et constituera d’ailleurs le monde le plus vaste et le plus interactif jamais créé par Insomniac. Bref, rendez-vous est pris pour le 7 septembre prochain.