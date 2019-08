Sony a racheté le concepteur du jeu vidéo Spider-Man

Insomniac Games est une entreprise créée il y a 25 ans en Californie par Ted Price. Depuis ses débuts, la société a édité bon nombre de titres bien connus des gamers : Spyro the Dragon, Resistance, Ratchet and Clank… Elle emploie aujourd’hui plusieurs centaines de salariés et est devenue au fil du temps l’une des références de sa génération.

En 2018, l’éditeur a ainsi été choisi pour créer Marvel’s Spider-Man sur la PlayStation 4. Accueilli très favorablement par la majorité des critiques et déjà vendu plus de 13 millions de fois, ce jeu vidéo aura d’ailleurs une suite, qui sera développée là aussi par le même studio. La première version est actuellement son plus gros succès.

We’re proud to announce we’re joining the @playstation WWS family! https://t.co/tKdZ69AVPF — Insomniac Games (@insomniacgames) August 19, 2019

Quels changements ?

Si l’équipe d’Insomniac continue de fonctionner de manière indépendante, sa stratégie se voit tout de même modifiée en ce qui concerne la disponibilité de ses jeux. Les prochains ne seront en effet publiés que sur PlayStation. Cette console de salon, dont la version 5 pourrait arriver l’an prochain, est aussi la propriété de Sony, pour rappel.

C’est également le cas du casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Avec déjà un pied dans la réalité virtuelle grâce à des oeuvres sorties sur Oculus, il ne serait pas étonnant de voir Insomniac Games sortir un titre sur le HMD de la multinationale japonaise.

Marvel’s Spider-Man 2 sur PlayStation 5 ?

Étant donné toutes ces nouvelles informations, il y a de fortes chances que la suite sur laquelle travaille Insomniac soit dévoilée en exclusivité sur la prochaine console de Sony.

On devrait y retrouver bien sûr le personnage de Peter Parker, mais peut-être aussi d’autres éléments issus directement du Marvel Cinematic Universe, dont le planning très chargé a été publié il y a quelques semaines. Seriez-vous prêts à vous offrir le jeu lors de sa sortie ?