La prochaine PlayStation (PS5) présentée en février 2020 avec une première liste de jeux ?

La nouvelle génération de consoles est attendue de pied ferme par les joueurs du monde entier. Si tout semble indiquer que cette dernière arrivera pour le mois de novembre 2020, aucune information ne fut dévoilée par les deux principaux intéressés que sont Sony et Microsoft. Cependant, les choses devraient s’accélérer début 2020 avec la présentation de la prochaine PlayStation, celle qui pourrait être la PS5.

Un événement PlayStation le 12 février 2019 ?

Relayés par Games Radar, mis en ligne sur les forums 4Chan et NeoGaf, ces leaks sont forcément à prendre avec quelques pincettes, mais vont forcément nous intéresser, car ils mettent en avant la potentielle stratégie de communication de PlayStation. On apprend ainsi qu’un showcase en direct serait prévu pour le 12 février 2020. Un mail marketing aurait ainsi laissé fuiter qu’un PlayStation Meeting serait prévu pour cette date-là avec une invitation pour des éditeurs tiers comme Activision, EA ou bien encore Ubisoft. Ce showcase aurait pour but de dévoiler « le futur de la PlayStation au monde ». Nous remarquerons qu’encore une fois, comme notre théorie l’indique, le terme de « PS5″ n’est pas utilisé et que ‘le futur » est évoqué.

En tout cas, le fameux Ghost of Tsushima serait au programme de cette conférence avec The Last Of Us Part.II et un prototype du fameux PSVR 2 (PlayStation VR 2).

Un State of Play pour la Paris Games Week ?

Un autre leak parle également de la prochaine prise de parole de PlayStation. Toujours selon les mêmes sources, un nouveau State of Play serait en préparation pour le 1er novembre soir la fin de la Paris Games Week. Au cours de ce rendez-vous la diffusion du trailer de lancement de Death Stranding (prévu pour le 8 novembre 2019), mais également un nouveau trailer avec la date de sortie de The Last Of Us Part.2 dont cette dernière serait fixée au mois de mai 2020. Enfin, des informations sur Star Wars Jedi Fallen Order seraient aussi au programme. D’ailleurs, si vous souhaitez plus d’information sur le prochain jeu Star Wars, n’hésitez pas à consulter nos premires retours sur le jeu directement depuis le salon de l’EA Play 2019 à Los Angeles en juin dernier.