Sony revoit à la baisse la quantité de production pour la PlayStation 5

Attendue sur le marché dès la fin de l’année, la PS5 est déjà confrontée à un problème concernant la production. En effet, Bloomberg vient d’annoncer que les lignes de production auront la capacité de produire 11 millions d’exemplaires et non 15 millions comme prévu à l’origine. Cette dégression de 4 millions est due à une simple puce utile à la production de la PS5 qui serait encore trop instable pour produire autant.

D’ici mars 2021, Sony produira donc 11 millions d’exemplaires. L’annonce des 15 millions a été faite lorsque la crise liée à la pandémie de COVID-19 a frappé la planète. Avec les mesures de confinement les ventes de consoles ont explosé. Si l’on se fit à cette annonce, Sony serait donc en mesure de produire pour son lancement autant de PS5 que de PS4 en 2013, mais pas tellement plus. Pour rappel, Sony avait distribué 7,5 millions de Play Station 4 en mars 2014, sans savoir combien de consoles avaient été produites.

Par ailleurs, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, vient de tweeter une information importante. Selon lui, Sony a déjà affrété 60 vols auprès de la compagnie Delta Air Cargo. Le but étant d’expédier les PS5 de la Chine vers principalement les États-Unis. La console tant attendue devrait arriver de l’autre côté de l’Atlantique au plus tard pour Thanksgiving. Si Microsoft a déjà dévoilé les prix et caractéristiques des prochaines Xbox, Sony est à la traine.

Sony are using air freight to ensure that PS5 can meet demand / supply enough units

The company has booked 60 flights from October (Delta 747) to ship consoles to retailers. This supply is expected to last through the quarter

Air freight is faster than sea, but more expensive.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 14, 2020