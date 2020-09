PS5 vs Xbox Series X/S vs Nintendo Switch : le comparatif des caractéristiques

Cela fait plusieurs mois que l’on attendait des informations concrètes autour des consoles next-gen et Microsoft ne nous a pas déçu. En seulement deux jours, la firme de Redmond a dévoilé sa Xbox Series S, ses caractéristiques, son prix, et sa date de sortie officielle. Mais ce n’est pas tout, puisque la firme américaine dévoile également le prix, la date de sortie et la date de lancement des précommandes de sa Xbox Series X.

Après toutes les informations que nous avons reçus ces derniers jours, il semble utile de faire quelques comparaisons entre les différentes consoles qui arriveront dans les prochaines semaines pour lancer officiellement la next-gen. Nous allons axer notre dossier sur les consoles actuelles (Nintendo Switch et Switch Lite) ainsi que sur les consoles qui sont prévues pour cette fin d’année (PS5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X et Xbox Series S).

Comparatif : la console next-gen au meilleur prix

Bien que nous sommes toujours dans l’attente du prix des consoles PlayStation 5 et PS5 Digital Edition, nous connaissons désormais le prix officiel de toutes les autres machines. Voici donc l’ordre des consoles de la moins chère à la plus coûteuse. Pour ce qui est des prix des PS5, il s’agit d’une supposition de Presse-citron.net et non du prix officiel. Ce dernier sera mis à jour lors de l’annonce officielle de Sony.

Bien entendu, en attendant l’arrivée d’une potentielle Switch Pro pour 2021, il faut retenir que la Switch et la Switch Lite sont des consoles intermédiaires.

* estimations Presse-citron

Comparatif : la console next-gen la plus puissante

Au niveau de la puissance par rapport au GPU et au CPU, la Xbox Series X arrive en tête sans grands soucis. Cette dernière est suivie de près par la PS5, la PS5 Digital Edition et par la Xbox Series S qui propose des caractéristiques assez impressionnantes pour la taille de la machine et qui reste très proche de la PS5.

Sans surprise, la Switch et la Switch Lite sont forcément en retrait puisqu’elles ne jouent pas vraiment dans la même catégorie. Là encore, ce tableau classe la console la plus puissante à la moins puissante.

Consoles Xbox Series X PlayStation 5 PS5 Digital Edition Xbox Series S Nintendo Switch Nintendo Switch Lite CPU 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable) 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable) 8 cœurs à 3.6GHz (3.4GHz w/ SMT) Processeur Zen 2 personnalisé Octa-core (4xARM Cortex-A57 + 4xARM Cortex-A53) @ 1020 MHz Octa-core (4xARM Cortex-A57 + 4xARM Cortex-A53) @ 1020 MHz GPU 12 TFLOPS, 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé 10,28 Tflops, 36CUs à 2,3GHz 10,28 Tflops, 36CUs à 2,3GHz GPU RDNA 2 personnalisé (TFlops non confirmés) 256 cœurs NVIDIA Tegra @ 768 MHz Maxwell 256 cœurs NVIDIA Tegra @ 768 MHz Maxwell FPS (Images par secondes) Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS 30 FPS 30 FPS

Comparatif : la console next-gen la plus rapide

Outre la puissance, la rapidité de la console jouera également un très grand rôle pour l’expérience utilisateur dans les jeux. Grâce à la vitesse des consoles, il sera possible d’afficher beaucoup plus d’éléments en temps réels et avoir des sensations de vitesses assez folles dans les jeux.

Sur ce point-là, c’est la PS5 qui tire son épingle du jeu avec son disque sur révolutionnaire qui sera le plus rapide sur le marché (même pour les PC). Sony aura même le droit à une exclusivité temporaire de ce disque dur SSD suite à un partenariat pour la PS5.

Consoles PlayStation 5 PS5 Digital Edition Xbox Series X Xbox Series S Nintendo Switch Nintendo Switch Lite Disque Dur SSD personnalisé 1 To SSD personnalisé 1 To SSD NVME personnalisé 1 To SSD NVME personnalisé 512GB SD 32Go SD 32Go

Comparatif : la console next-gen avec la meilleure résolution

Au niveau de la résolution, permettant d’afficher des textures en ultra-haute définition 4K (et même jusqu’à 8K), la PlayStation 5, PS5 Digital Edition et la Xbox Series X arrivent à égalité permettant toutes les trois de diffuser du contenu en 8K.

La Xbox Series S ne permettra « que » de la 4K upscalée (de la 2K). La console va se concentrer sur la puissance et la performance permettant de faire tourner les jeux en 120FPS plutôt qu’en 4K.

La Switch permet quant à elle du 1080p lorsque la console est en mode docké (branchée à la TV). La dernière est limitée à du 720p en mode portable, tout comme la Switch Lite dont l’utilisation est forcément en mode portable.

Consoles PlayStation 5 PS5 Digital Edition Xbox Series X Xbox Series S Nintendo Switch Nintendo Switch Lite Résolution Jusqu’à 7860×4320 (8K) Jusqu’à 7860×4320 (8K) Jusqu’à 7860×4320 (8K) Jusqu’à 2560×1440 (Pas de 4K) Jusqu’à 1920×1080 Jusqu’à 1280x720p

Comparatif : la rétrocompatibilité next-gen

Au niveau de la rétrocompatibilité, c’est un peu plus délicat. La Xbox Series X arrive largement en tête puisque cette dernière est entièrement rétrocompatible avec les jeux Xbox One (sauf les jeux Kinect), ainsi qu’avec des milliers de jeux Xbox et Xbox 360. Cependant, cela concerne pour le moment les jeux déjà rétrocompatibles sur Xbox One et d’autres seront rajoutés au fil des semaines et des mois.

Pour la Xbox Series S, c’est exactement la même chose à la différence que la console est entièrement digitale. Ainsi, il ne sera pas possible d’insérer les anciens disques et Microsoft n’a pas encore communiqué sur le système de rétrocompatibilité digital.

Côté PS5, la console sera rétrocompatible avec les 4000 jeux PS4 les plus populaires de la console. Aucune rétrocompatibilité des jeux PS One, PS2 et PS3.

Du côté de la Switch, aucun système de rétrocompatibilité gratuite.

Consoles Xbox Series X Xbox Series S PlayStation 5 PS5 Nintendo Switch Nintendo Switch Lite Rétrocompatibilité Tous les jeux Xbox One (sauf Kinect) et des milliers de jeux Xbox/Xbox 360 Tous les jeux Xbox One (sauf Kinect) et des milliers de jeux Xbox/Xbox 360 (quid de la rétro sans CD ?) 4000 jeux PS4 les plus populaires 4000 jeux PS4 les plus populaires – –

Bilan : quelle est la meilleure console next gen ?

La nouvelle génération de consoles s’annonce tout simplement exceptionnelle. Microsoft opte pour la puissance avec une Xbox Series X qui est la console la plus puissante jamais conçue du haut de ses 12 Tflops qui feront forcément la différence sur de nombreux jeux. De son côté, la Xbox Series S « sacrifie » la résolution pour miser là encore sur la puissance avec la plus petite console jamais produite par Microsoft qui se paie le luxe de rester à bonne distance des caractéristiques de sa grande sœur et de la PS5.

Une PS5 qui du coup sera légèrement moins puissante, mais qui va tirer son épingle du jeu grâce à son SSD unique et ultra rapide qui nous permettra de vivres des expériences assez uniques comme le fameux changement de mondes dans Ratchet & Clank Rift Apart ! Sans oublier que Sony mise également sur la DualSense, la fameuse manette PS5 qui s’annonce elle aussi révolutionnaire.

Enfin, Nintendo est en fin de peloton comme depuis quelques années puisque Big N vise surtout l’innovation et cela marche très bien depuis la Wii en 2006. Mais l’arrivée d’une potentielle Switch Pro en 2021 pourrait permettre à la firme de Kyoto de revenir et de pouvoir tout de même rivaliser sur certains titres.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle génération marquera un tournant dans l’histoire du jeu vidéo, et nous avons tous hâte de pouvoir nous lancer pleinement dedans.