Sony SRS-LSR200 : une télécommande TV… avec enceinte connectée intégrée ?

Sony LSR200, le meilleur des deux mondes ?

Si le marché des enceintes connectées est en pleine explosion depuis quelques années notamment avec la gamme Amazon, Sony a décidé de mettre au point une version relativement originale. En effet, avec sa SRS-LSR200, Sony propose à la fois une enceinte connectée, mais aussi… une télécommande pour la TV ! A moins que ce ne soit l’inverse…

Toujours est-il que cette Sony LSR200 permet de contrôler à distance certaines fonctionnalités du téléviseur auquel elle est associée, mais son enceinte intégrée permet également, si on le souhaite, de transporter le son émis par ce même téléviseur dans une autre pièce. Ainsi, il est tout à fait possible de continuer à écouter le journal télévisé diffusé dans le salon, depuis les toilettes à l’étage, via le haut-parleur de cette télécommande Sony LSR200.

A ce sujet, l’enceinte est composée d’une paire de haut-parleurs de 2W, avec évidemment un système central « clear voice« , visant à mettre la voix en valeur. L’objet est livré avec un petit dock, lequel doit être relié à la TV, peu importe la marque. Comprenez par là que le système ne fonctionne pas uniquement avec les TV Sony.

La télécommande communique avec sa base via un réseau sans-fil 2,4 Ghz, qui permet de diffuser le son de la TV simultanément dans les haut-parleurs de cette dernière et dans l’enceinte connectée. En dehors de sa base, l’objet offre une autonomie de 13 heures. Reste à savoir maintenant s’il y a réellement une base de clients à la recherche d’un tel produit…

Prix et disponibilité

Côté disponibilité, cette étrange télécommande/enceinte Sony LSR200 sera lancée dès le 22 février au Japon, soit dans une dizaine de jours. Côté tarifs, il faudra débourser la somme de 20 000 Yens, soit environ 170 euros, pour en faire l’acquisition. L’arrivée en France d’un tel objet reste très improbable, mais sait-on jamais…