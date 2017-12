Sony : plus de 70,6 millions de PS4 dans le monde (et 2 millions de PS VR)

Sony n’est pas peu fier de revendiquer un total de plus de 70,6 millions de PS4 vendus dans le monde, avec un PlayStation VR lui aussi en grande forme.

Plus de 70,6 millions de PS4 !

Après un Black Friday record, Sony annonce aujourd’hui que sa PS4 vient tout juste de dépasser le cap des 70,6 millions de ventes dans monde. Rappelons que la machine est disponible depuis la fin de l’année 2013, et que la PS4 a déjà connu un premier relooking, avec le modèle dit « Slim », sans oublier la PS4 Pro, le modèle premium, permettant de profiter d’un boost des performances (selon les jeux).

Evidemment, une console, aussi puissante soit-elle, n’est pas grand chose sans jeux, et Sony se charge également de confirmer la bonne santé de sa PS4 au niveau software. En effet, plus de 617,8 millions de jeux se sont écoulées depuis le lancement de la console. Un score qui regroupe les ventes physiques, mais également les ventes digitales, depuis le PS Store. Pour 2018, Sony promet encore quelques belles expériences, avec notamment God of War, Detroit : Become Human, Shadow of the Colossus HD, Days Gone ou encore Monster Hunter World.

Le PlayStation VR également à la fête

Le géant nippon en profite également pour souligner la bonne santé de son PlayStation VR. Le casque de réalité virtuelle de la PS4 s’est ainsi écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires en un peu plus d’un an. A l’heure actuelle, environ 150 titres ont été lancés sur PlayStation VR, et plus de 12,2 millions de jeux compatibles VR ont été vendus dans le monde.

De quoi afficher un ratio de 6,1 jeux vendus par casque PS VR. En 2018, le PlayStation VR accueillera évidemment de nouveaux jeux, avec notamment The Inpatient ou encore Ace Combat 7.

Autant d’éléments qui font incontestablement de la PS4 « the best place to play« , selon Sony évidemment. Le géant nippon en profite pour remercier chaleureusement ses nombreux fans, dont certains vivent les aventures PlayStation depuis le lancement de la toute première console, en 1994.