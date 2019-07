Sony WF-1000XM3, des nouveaux écouteurs premium avec réduction de bruit

Sony a officiellement levé le voile sur ses nouveaux écouteurs baptisés Sony WF-1000XM3, un nouveau dispositif faisant partie de la même famille que son casque sans fil haut de gamme du même nom.

Des écouteurs haut de gamme

Comme l’indique Sony dans un communiqué dédié à la sortie des écouteurs WF-1000XM3, ce nouvel appareil dispose d’un son de haute qualité et d’un processeur de réduction de bruit HD QN1e. Ce dernier propose une très bonne qualité sonore « grâce au traitement du signal audio 24 bits et à la combinaison du DAC avec la fonction d’amplification ». En conséquence, la technologie DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine HX) est en mesure de convertir puis d’améliorer les fichiers audio compressés, à l’exemple des .MP3 afin que l’écoute soit plus qualitative.

Pour ce qui est de la réduction de bruit, la firme assure qu’elle est efficace contre les bruits de la ville ou celui des cabines d’avion.

Sony indique que ses WF-1000XM3 offre une autonomie de six heures d’écoute lorsque la réduction de bruit activée, pour 32 heures si elle n’est pas activée. Le dispositif intègre la présence d’un boîtier de charge similaire à celui des AirPods d’Apple, si bien qu’il permet de rechercher les écouteurs jusqu’à trois fois de suite.

Les écouteurs WF-1000XM3 assurent la charge rapide et proposent 90 minutes d’autonomie en seulement 10 minutes de rechargement. Google Assistant est intégré au dispositif et son utilisation est « optimisé ».

Les Sony WF-1000XM3 sont commercialisés au tarif de 250 euros et sont disponibles dès ce jour. Quatre tailles d’embouts hybrides et trois tailles d’embouts en mousse sont fournies avec l’appareil, tandis que les écouteurs sont disponibles en noir et en argent.