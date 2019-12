Soulagement chez Apple : Les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord commercial

Donald Trump avait prévenu : sans accord commercial avec la Chine d’ici au 15 décembre, il prévoyait d’imposer une taxe douanière supplémentaire de 15 % sur tous les appareils vendus aux États-Unis mais fabriqués en Chine. Cette mesure aurait obligé Apple à augmenter le prix des iPhones d’environ 150 dollars sur le territoire américain. D’après les prévisions, les ventes se seraient également ralenties de 6 à 8%.

La firme de Cupertino peut néanmoins souffler car les deux pays sont parvenus à un accord vendredi. C’est le président américain lui même qui l’a annoncé sur son compte Twitter et la Chine l’a par la suite confirmé par le biais de son vice-ministre du Commerce, Wang Shouwen. Il ne s’agit que d’un accord préliminaire, et celui-ci doit encore être signé par les deux parties, mais c’est un premier pas après 19 mois de conflit.

…..The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019