Soyez forts, PewDiePie va faire une pause en 2020…

Un break pour PewDiePie

On le sait depuis quelques années maintenant, aux stars de TV, de cinéma, de la musique (et du quotidien), s’ajoutent les stars de YouTube. Dans le haut du panier, on retrouve évidemment le youtuber Felix Kjellberg, nettement plus (re)connu par son pseudo : PewDiePie. En effet, le jeune suédois de tout juste 30 ans, compte désormais plus de 100 millions d’abonnés sur la plateforme de Google.

Toutefois, aussi populaire soit-il, PewDiePie a lui aussi droit à un peu de repos, et le jeune suédois compte bien prendre un peu de temps pour lui en 2020. C’est en effet ce qu’il a annoncé dans une vidéo postée ce samedi 14 décembre, expliquant avoir d’ores et déjà pris sa décision de « faire un break » en 2020.

Cela fait en effet depuis 2010 que PewDiePie partage ses vidéos sur YouTube, et le youtuber se dit aujourd’hui « fatigué« . Fatigué de poster des vidéos sur le réseau bien sûr, mais aussi de tout ce qui a gravité autour de PewDiePie depuis quelques années maintenant.

Fatigue…et risque de burnout

En effet, si certains hackers n’ont pas hésité à pirater des imprimantes ou spammer certains forums pour faire la promotion du suédois, le slogan « Subscribe to PewDiePie » avait également été repris lors de récents attentats meurtriers, sans oublier quelques dérapages racistes… Ce n’est pas la première fois que PewDiePie annonce sa volonté de quitter (temporairement) YouTube, mais il semblerait que cette fois, le vidéaste soit plus déterminé que jamais.

Le vidéaste suédois pointe également du doigt un souci propre à tous les créateurs de contenus YouTube : le risque de burnout. En effet, afin de conserver une mise en avant digne de ce nom, et pour éviter de se faire piéger par l’algorithme de YouTube, beaucoup sont « forcés » de poster régulièrement des vidéos, quitte à ne pas prendre le moindre jour de vacances. A cela s’ajoute le compteur de vues et la monétisation, véritables sources d’angoisse pour de nombreux créateurs, dont YouTube est la principale source de revenus…