SpaceX : atterrissage raté, mais amerrissage d’urgence réussi pour la Falcon 9

Une fusée Falcon 9 de SpaceX rate son atterrissage…

C’est mercredi dernier que la fusée Falcon 9 a pris son envol de Cap Canaveral en Floride. Celle-ci était équipée, d’une part, de ravitaillements à destination de la Station spatiale internationale, d’autre part de matériels nécessaires pour mener des expériences scientifiques. Le cargo automatique Dragon CRS-16 a rempli sa mission.

Mais ce n’est pas vraiment le cas pour le premier étage de la fusée, puisque SpaceX n’est pas parvenu à le récupérer sans encombre comme c’est habituellement le cas. Celui-ci est venu s’abîmer en mer, tout près des plages de Cap Canaveral. Il s’agissait d’un étage neuf qui réalisait son tout premier vol.

C’est au bout de 2min30 que le second étage s’est détaché du premier, et qu’il a pu poursuivre sa mission en direction de la Station spatiale internationale (ISS). Le premier étage devait quant à lui revenir se poser verticalement à proximité du pas de tir. L’ensemble du processus a été filmé en direct grâce à une caméra fixée sur ce premier étage.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018

…mais effectue un amerrissage concluant

On a pu alors voir que les choses ne se sont pas passées comme prévues, le premier étage de la fusée partant dans une rotation totalement hors de contrôle. Des journalistes ont alors vu celui-ci redescendre vers Cap Canaveral en tournant rapidement sur lui-même.

Heureusement, l’amerrissage a plutôt été réussi, limitant les dégâts. En effet, juste avant de toucher le sol, l’appareil est parvenu à compenser sa rotation, et le premier étage a pu se poser en douceur dans l’océan. On a ainsi pu voir l’étage allongé et flottant sur l’eau, et sans dégâts visibles.

Elon Musk a expliqué que cet incident était dû à une pompe hydraulique qui était tombée en panne. SpaceX a indiqué que cet incident n’avait pas provoqué de risques chez les habitants de la localité. Le Pdg de la firme espère bien refaire voler ce tout nouveau premier étage.