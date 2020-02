Spider-Man 2 : Quand Sam Raimi faisait une référence à Doctor Strange

Plus ça va, plus il est probable que Sam Raimi soit celui qui dirige Doctor Strange in the Multiverse of Madness, après le départ de Scott Derrickson. Un retour aux sources pour le réalisateur qui avait déjà réalisé un trilogie de Spider-Man avec Sony et Tobey Maguire. Beaucoup de fans attendaient avec une certaine impatience son retour dans l’univers des super-héros et lui aussi puisqu’il aurait voulu diriger un film Marvel depuis 2015. Mais surtout, il semble presque prédestiné pour ce film et ce nouveau super-héros.

Quand Jonah Jameson glissait un cadeau aux fans

En effet, dans une séquence, sûrement passée inaperçue à l’époque ou bien oubliée depuis, le film de 2004, s’offrait un petit teasing sur l’existence du Sorcier Suprême. A l’époque, c’est Jonah Jameson qui cherche à trouver un nom « catchy » pour Doctor Octopus qui vient de faire sa première apparition.

A la façon classique de Jonah Jameson, son nom final est écarté dans un premier temps (cela permettra au rédacteur en chef de le proposer à nouveau ultérieurement en prétendant qu’il s’agit de son idée). Mais, le nom qui sort ensuite est… « Doctor Strange ». Mais, Jonah Jameson se reprend alors en précisant que c’est une bonne idée « mais que c’est déjà pris ».

Derrière cette séquence qui était avant tout un hommage aux fans de Marvel, se trouve surtout la mention d’un univers qui existe au-delà de Spider-Man. Surtout, à l’époque, Sam Raimi n’avait absolument pas les droits pour le faire apparaître à l’écran.

Il est probable qu’il n’y ait absolument aucune référence à cette épisode, même si l’existence d’univers alternatifs devrait être mise en avant dans ce film. On imagine toutefois le sérieux imbroglio que représenterait au niveau des droits l’envie de faire apparaître Tobey Maguire. Mais on a quand même le droit d’en rêver un peu…