Sam Raimi de retour chez les super-héros ?

Si on apprécie la performance de Tom Holland pour incarner Spider-Man, impossible de ne pas avoir une petite pensée pour Tobey Maguire, dont la performance au début des années 2000 a, en partie, contribué à relancer le genre des super-héros. Aux commande de la trilogie se trouvait à l’époque Sam Raimi. On regrettera toujours qu’il n’aient d’ailleurs pas eu le droit au quatrième épisode, qui s’annonçait pour le moins prometteur. Un fin d’aventure en queue de poisson, la faute en incombant grandement à Sony, qui aurait pu sonner le glas de ses aventures héroïques. Mais Marvel pourrait bien être en train de lui tendre la main.

Sam Raimi au commande de Doctor Strange 2 ?

Selon la rumeur qui circule avec insistance du côté d’Hollywood, c’est en effet lui qui serait actuellement en négociations avec Marvel pour diriger Doctor Strange in the Multiverse of Madness, après le départ de Scott Derrickson.

Ce film, qui mettra notamment en scène Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen (Wanda) devrait notamment donner le coup d’envoi du multivers dans le MCU avec des héros qui jongleront entre les dimensions. Surtout, l’ambition affichée serait celle d’un film n’hésitant pas à flirter avec le cinéma d’horreur.

Dans ce registre, Sam Raimi possède un CV éloquent puisqu’il a notamment réalisé ou produit la saga Evil Dead, The Grudge, Crawl ou encore Poltergest. S’il n’y a pas que des succès à son actif, il se trouve concrètement au milieu de ce que cherche sans doute Marvel, ayant goûté à la fois aux super-héros et au cinéma d’horreur.

L’information n’a pas encore été confirmée à l’heure actuelle, mais devrait mettre l’eau à la bouche de tous ses fans et aussi de deux qui attendent avec impatience la suite des aventures du Doctor Strange.