Spider Man et Venom bientôt de retour chez Marvel ?

Il y a quelques jours, on vous expliquait que Sony aurait fait une offre pour un retour de Spider Man dans le MCU. Et ce sujet revient sur la table tant il occupe les esprits du côté de Disney et de Sony. Les deux camps aimeraient visiblement réussir à trouver un accord, ce sont simplement les conditions qui restent encore à fixer, mais l’avenir semble s’éclaircir.

Un package avec Venom pour Spider Man ?

Sony aurait en effet accepté certaines conditions posées par Marvel si une condition bien particulière est remplie. Concrètement, il faudrait aussi que le personnage de Venom soit intégré dans l’univers cinématographique de Marvel.

En échange, Sony financerait à 50% la production des long-métrages concernant ces deux héros. Disney aurait aussi 25% des recettes liées à ces films contre seulement 5% aujourd’hui. Plus intéressant encore, certains considèrent que Sony pourrait aller plus loin en proposant un deal plus large incluant Morbius, NightWatch ou une suite à Spider Man : New Generation. Autant de paramètres qui restent pour l’instant hypothétiques. Mais les échanges entre les deux entreprises semblent aller dans la bonne direction.

A noter qu’une autre hypothèse est évoquée aux Etats-Unis pour un éventuel retour de Spider Man chez Marvel. Il se murmure que Apple voudrait racheter Sony afin de pouvoir être compétitifs sur le marché des plateformes de streaming. Mais Sony ne serait pas à vendre à l’heure actuelle. Quand on sait que la marque à la pomme est assise sur un véritable trésor de guerre, le sujet est clairement à suivre avec attention. Apple possède là de sacrés arguments. Or, si Apple rachète Sony, une clause du côté des droits cinématographiques de Spider Man permettrait à Marvel de récupérer son joyau. Une conséquence inattendue de la guerre des plateformes.