Spider-Man Far From Home : analyse et théories Avengers Endgame

Tout le monde n’ayant pas les mêmes attentes en termes de spoilers possibles, cet article est divisé en deux parties, la première se consacre aux détails en évitant les spoilers, et la seconde qui se lâche davantage, notamment sur Avengers Endgame.

De toute évidence, Peter Parker est vivant ! Est-ce que ces événements spoilent Avengers 4 et dans quel chronologie le film s’inscrit-il ? Justement j’y reviendrai dans la seconde partie.

Friendly neighborhood Spider-Man

Tante May a découvert à la fin du premier film la double identité de Peter et comme c’est un personnage bien écrit, on évitera tout le drama habituel, elle accepte très bien les choses et ils mettent à profit sa petite notoriété naissante pour attirer du monde dans un événements caritatif destiné aux sans-abris.

Happy arrive un peu en retard, mais avec un gros chèque et Peter découvre comme nous qu’une relation romantique se noue entre Hogan et sa tante. Mais attendez ! qui a signé ce chèque ?

Pepper Potts ! Rien de très étonnant puisqu’elle est CEO ou PDG si vous préférez, de Stark Industries depuis un moment déjà, mais bon, on reviendra sur ce point dans la partie spoilers.

Peter part pour un voyage avec ses amis Europe, un voyage encadré par des adultes de toute évidence, mais c’est quand même assez énorme, on ne va pas se le cacher.

La valise d’oncle Ben

On reconnaît le propriétaire du magasin vu dans Homecoming et sur la valise que prépare Peter on distingue les initiales BFP. Evidemment, on pense à l’oncle Ben, Benjamin Parker, sachant que le F pourrait correspondre au prénom « Franklin » car Uncle Ben est inspiré, dans les valeurs qu’il représente pour Peter, par l’un des fameux pères fondateurs des Etats-Unis, à savoir Benjamin Franklin.

Toutefois, j’ai une autre théorie bien plus audacieuse au sujet de ce F, mais je l’évoquerais dans la seconde partie de cette analyse.

Alors que Peter semble se faire des Spider Selfies, on distingue un détail qui n’est évidemment pas là par hasard en arrière-plan, à savoir la tour Stark en plein travaux.

Qui a racheté la Tour Stark / Avengers ?

On sait qu’il s’agit de la tour Stark grâce à son positionnement par rapport à la Gare centrale, d’ailleurs pour la petite histoire, la sculpture de l’horloge est modifiée par les effets spéciaux pour incruster un monument de commémoration aux héros ayant fait face à l’invasion chitauri lors de la bataille de New York.

Je l’appelle la tour « Stark », mais tout l’enjeu justement consiste à savoir à qui appartient dorénavant cette tour qui était mise en vente durant les événements de Spider-Man Homecoming.

Il existe quatre hypothèses principales concernant ce rachat. Première option, il pourrait s’agir du SHIELD qui reviendrait a priori après les événements d’Avengers 4.

Deuxième option, le Daily Bugle, le fameux et iconique journal si important dans la vie de Peter Parker, même si voir le journal de Jonah Jameson suffisamment rentable pour acheter une telle tour de nos jours me semble assez peu crédible.

Troisième option, l’équivalent de la tour Baxter, celle dont les 4 Fantastiques occupent les derniers étages.

Quatrième option enfin, la plus logique et probable et sans doute la plus intéressante pour le futur de Spider-Man, il s’agirait de Norman Osborn pour installer Oscorp.

Un passeport sans année d’édition ?

Reprenons le cours du trailer avec des démarches pour obtenir un passeport, une photo ratée évidemment et un document sur lequel manquent les années.

Je suppose que les années ont été effacées pour que le public ne sache pas exactement à quelle date se déroule le film dans la chronologie Marvel et entretenir le doute.

On peut pourtant se souvenir que Peter avait un passeport pour les événements de Civil War, puisqu’il avait dû rejoindre l’Allemagne. Alors pourquoi a-t-il besoin d’un nouveau document ? On peut supposer qu’il a perdu le précédent, mais tout cela reste bien mystérieux.

Un costume laissé en arrière, vraiment ?

On découvre ensuite que Peter décide de ne pas emporter son costume, celui que Tony Stark lui avait offert dans Homecoming. Il a envie de profiter de son voyage comme un simple garçon de son âge.

On pourrait se dire que c’est l’explication pour la nouvelle apparence du costume noir et rouge qu’on voit par ailleurs, mais une bande-annonce alternative nous permet de découvrir que Tante May a pourtant glissé le costume rouge et bleu dans la valise au dernier moment, à la grande surprise de Peter.

Au cours de ce voyage, ils passent au moins par Venise, Berlin, Prague et Londres si on en croit les autocollants du poster et tout simplement le trailer.

Hôtel DeMatteis : le clin d’oeil

On note au passage le nom de l’hôtel vénitien, Hotel de Matteis, qui correspond à un clin d’œil à l’écrivain et scénariste John Marc DeMatteis qui a notamment travaillé sur des comics Spider-Man.

Une bonne occasion pour des rapprochements et les balbutiements des amours adolescentes, notamment pour Peter et Michelle Jones, mais aussi pour Ned et Betty apparemment.

Evidemment, Ned reste un ressort comique de premier choix, parfait pour marquer l’entrée en matière avec Nick Fury qui vient détourner les vacances de Peter. Et si vous vous posez la question, normal que Peter soit surpris, son sens d’araignée ne l’alerte qu’en cas de danger véritable !

Laisse Hydroman à Venise

Il semble que cette première rencontre se déroule à Venise et dans l’ambiance James Bond de l’escapade sur les canaux en pleine nuit, on distingue que Peter porte encore son costume rouge et bleu.

Du coup, il est possible que dans la chronologie du film, la première menace élémentaire soit celle de cette créature d’eau, éventuellement Hydroman, qui sème la panique dans la Cité des Doges.

Venise porte bien des noms, dont celui de Cité des Masques et franchement, quel meilleur endroit au monde pour une première apparition de la part de Mystério !

Mystério fait son entrée !

On découvre enfin Jake Gyllenhall dans ce rôle très attendu des fans de comics et on peut dire que son costume et l’apparence de ses pouvoirs sont très spectaculaires à l’écran.

Je reviendrai sur certains points clés concernant ce nouveau personnage dans la partie spoilers, mais déjà en examinant son costume et en sachant que le Vautour, Adrian Toomes, devrait apparaître dans le film, on peut se demander si l’amure de Mysterio ne pourrait pas être un dérivé de la technologie chitauri déjà utilisée dans Homecoming.

En apparence, Mysterio semble faire usage de magie, mais qu’en est-il réellement, j’y reviendrai ensuite.

Nick Fury, Maria Hill et… sandman ?

Concernant les fameuses créatures élémentaires qui menacent l’Europe, celle de pierre semble se situer aussi en Italie si on en croit la plaque encore visible sur l’hôtel en ruine à droite de Nick Fury.

De toute évidence, c’est Maria Hill qui est à sa gauche, sachant que la couleur de cheveux correspond à celle de Cobie Smulders en 2018.

On peut éventuellement supposer qu’il s’agit-là de Sandman, ce n’est pas impossible, mais c’est loin d’être une certitude et ça me semblerait surtout une mauvaise idée d’en faire un méchant aussi secondaire.

Puis surtout, je suppose que ces élémentaires sont plutôt l’expression d’un seul et même personnage.

Costume noir et rouge et tenue de camouflage

Sur le fameux Tower Bridge de Londres, on pourrait éventuellement penser à Molten Man, un autre méchant mineur de l’univers Spider-Man. Quoi qu’il en soit, Peter aura bien besoin de la technologie lui permettant de planer avec le costume noir et rouge, reste à voir par qui il a été conçu et fourni.

Parmi les différences avec le bleu et rouge, on note surtout l’araignée dans le dos, qui est stylisée différemment et ressort en blanc plutôt qu’en rouge.

Enfin, on a la costume noir conçu pour la discrétion et dont le design rappelle volontairement celui de Spider-Man Noir, cette version de Peter qui se situe dans un contexte de film Noir et dont on a eu une version mémorable dans l’excellent film d’animation Into The Spider-Verse avec la voix de Nicolas Cage.

D’autres menaces

Une menace moins surnaturelle pèsera aussi sur Peter et ses amis, mais ce qu’on retient surtout, ce sont ces affrontements très spectaculaires, et Mysterio se voit révélé au monde entier par l’intermédiaire des caméras de télévision, gagnant rapidement des fans.

On peut se demander à juste titre à quoi ressemblera le quatrième élémentaire s’il y en a un. Logiquement, il s’agirait d’un élémentaire d’air, puisque c’est le seul des quatre éléments traditionnels qui n’apparaisse pas dans ces images, mais on pourrait aussi partir sur une distinction un peu artificielle entre le sable et la roche.

Attention, puisque je passe maintenant à la partie spoiler en commençant avec Spider-Man avant d’enchaîner sur les implications pour Avengers Endgame.

Les véritables intentions de Mystério

Revenons à Mystério d’abord, comme tout le monde le sait ou presque, il fait partie des adversaires iconiques de Spiderman et l’une de ses obsessions consiste à devenir célèbre et à être considéré comme un héros.

Le premier Mystério se nomme Quentin Beck. Il est un génie des effets spéciaux, un maître des illusions et il met ses talents au service de son délire mégalomaniaque.

Retrouver Jake Gyllenhall dans le rôle est intéressant car on sait qu’il a déjà plusieurs personnages ambigus à son actif, mais aussi qu’il passer pour un véritable nouveau héros auprès du public moins averti.

Les pouvoirs de Mystério

Concernant ses pouvoirs, a priori il n’en possède aucun et tout est basé sur une technologie subtilement mise en scène.

Pour arriver à un tel degré de réalisme, il a sans doute un allié, un être capable de prendre plusieurs formes et qui serait éventuellement celui prenant l’apparence des différents élémentaires.

L’autre option, c’est que Mystério est un ancien élève du Kamar Taj et qu’il est particulièrement douée en magie illusionniste. Il s’agirait alors d’une sérieuse déviation par rapport aux comics, mais sait-on jamais !

Comme promis dans la première partie, je reviens sur la question des initiales BFP. Dans le comics, Oncle Ben n’a jamais eu de deuxième prénom, il s’est toujours appelé Benjamin Parker.

Benjamin Franklin Parker : bienvenue dans le multivers !

Alors pourquoi cette soudaine apparition d’un F ? Comme je l’ai expliqué, il s’agit certainement de Franklin, mais s’agirait-il d’un signe subtil pour nous dire que nous ne sommes plus exactement dans la même réalité qu’auparavant ?

On serait dans une version de la Terre ou Benjamin Parker s’appelait Benjamin Franklin Parker.

C’est une théorie audacieuse et qui a peu de chance de se concrétiser, mais après tout, on sait bien que le multivers sera introduit dans les films Marvel et si on en croit les auteurs et réalisateurs, le fameux claquement de doigts de Thanos serait définitif, Peter serait bel et bien mort.

Dans ce cas, qui est le Peter qu’on a sous les yeux ? Serait-il issu d’une version très proche de l’univers dans lequel Thanos a gagné ?

Une version qui préexistait peut-être ou alors qui sera créée par l’action des Avengers dans Endgame, alors qu’ils voyageront dans le temps et dans le multivers.

On pourrait même imaginer une fusion de deux versions de la réalité, l’une dans laquelle la moitié des gens a disparu et l’autre dans laquelle c’est exactement la population inverse qui avait disparu.

Retour du SHIELD, mais absence de Tony Stark

Plus concrètement, j’en reviens au costume noir et on constate que dans le trailer, le logo du SHIELD inscrit sur cet emplacement a été effacé numériquement.

On a donc un retour du SHIELD, mais aussi Happy Hogan qui annonce à Peter qu’il est seul désormais, qu’il ne peut compter sur l’aide de personne et évidemment, le grand absent de tout ça, c’est Tony Stark.

Puisque Pepper a signé le chèque, on sait qu’elle est en vie. Reste à voir si elle est veuve et même éventuellement avec un enfant qui a perdu son père.

Tout dans ce trailer semble indiquer que Tony est mort suite aux événements d’Avengers Endgame, mais il pourrait aussi s’agir d’une fausse piste volontaire.

Spider-Man Far From Home, avant ou après Avengers Endgame ?

Je dis bien « suite à Endgame », puisqu’il a été annoncé il y a plusieurs mois déjà par la productrice Amy Pascal que l’action de Far From Home commençait quelques minutes après la fin d’Avengers 4.

Kevin Feige a précisé de son côté que les conséquences d’Avengers 3 et 4 se ressentiraient sur Peter dans ce nouveau film qui ouvre la phase 4 du MCU.

Alors, peut-on affirmer que Tony est mort pour autant ? Pas vraiment. Il pourrait être très loin, ailleurs que sur Terre, ou encore avoir pris une retraite définitive.

S’il est mort, je pense que Marvel prendra soin d’au moins le conserver sous forme d’intelligence artificielle pour permettre d’avoir de ci delà de petites touches de Robert Downey Junior, mais en se limitant de petits caméos notamment vocaux.

L’histoire des années effacées sur le passeport pourrait surtout impliquer que les actions des Avengers dans Endgame ont modifié le cours des événements et qu’on reprend comme si le déroulement d’Infinity War n’avait jamais eu lieu ou de manière différente, tout cela au prix de grands sacrifices pour les 6 Avengers d’origine.

Ultime spoiler : le méchant caché !

Dernier spoiler et celui-ci risque de vous gâcher le film donc réfléchissez bien ! Je vous laisse le temps de quitter la vidéo, sans oublier de vous abonner évidemment !

Le second méchant du film pourrait être le caméléon, qui apparaissait dans le tout premier comic Amazing Spider-Man.

Si c’est bel et bien le cas, il pourrait être suffisamment bon pour tromper le sens d’araignée de Peter et éventuellement prendre l’apparence de Nick Fury pour l’entraîner dans le plan diabolique de Mystério et pousser Peter à accorder sa confiance à ce dernier.

Les pouvoirs du caméléon pourraient aussi faire penser à ceux d’un Skrull, voire d’un super-skrull s’il est derrière les élémentaires également, la question reste ouverte.

Toutefois, je préfère l’option du caméléon pour la simple et bonne raisons que ce personnage est le frère de Kraven le chasseur, un personnage qui a de bonne chance de devenir le prochain grand adversaire de Spider-Man.

Voilà qui donne d’autant plus de profondeur au clin d’oeil à J M DeMatteis qui a notamment scénarisé The Last Hunt avec Kraven le chasseur…