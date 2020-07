Splinter Cell est de retour… Sur Netflix

Cela fait maintenant de très nombreuses années que les fans du jeu vidéo Tom Clancy’s Splinter Cell attendent avec un grand désespoir le retour de Sam Fisher pour une nouvelle aventure inédite. Il faut dire que cela fait désormais sept années que l’espion d’Ubisoft est au repos, depuis ces dernières aventures dans Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist sur PS3, Xbox 360, PC et Wii U.

À chaque grand événement dans l’industrie du jeu vidéo, comme l’E3, la Gamescom ou bien encore récemment l’Ubisoft Forward, les fans croisent les doigts pour avoir le droit à une bande-annonce de ce nouveau Splinter Cell. Hélas, depuis de nombreuses années maintenant, la licence Tom Clancy’s est bien de retour pratiquement chaque année… Mais sans Splinter Cell.

The Division, Breakpoint, Rainbow Six, ou bien encore prochainement Quarantine, ce sont bien des jeux de la licence Tom Clancy’s et ce sont ces jeux-là qui volent la place à Sam Fisher qui en est réduit à de simples apparitions lors d’évènements le temps d’un week-end sur ces jeux.

Malheureusement, le grand retour de Sam ne sera pas pour tout de suite. Car si son retour est bien officiel, ce sera via une série animée sur Netflix que cette dernière se fera et non via un jeu vidéo.

Slinter Cell sur Netflix

Le jeu vidéo a le vent en poupe en ce moment avec les adaptations en série. Fin 2019, c’était les romans de Andrzej Sapkowski qui étaient adaptés sur Netflix avec la série The Witcher (après trois adaptations en jeux vidéo par CD Projekt Red). Il y a quelques semaines, on apprenait que c’était la licence Fallout qui allait être adapté sur Amazon Prime Vidéo.

Voilà qu’aujourd’hui nous apprenons que c’est Splinter Cell qui va avoir son adaptation sur Netflix. Alors, est-ce un signe annonciateur du retour de la licence en jeux vidéo au moment de la sortie de la série ? Pour le moment, il est bien trop tôt pour le dire, en tout cas la série Netflix est quant à elle bien en cours de production.

Il s’agira d’une série d’animation destinée principalement aux adultes. Le scénario sera sous la tutelle de Derek Kolstad, le scénariste des fameux films John Wick. Pour ce qui est de la série, deux saisons de 16 épisodes seraient déjà commandées du côté de la plateforme de streaming. Pour le moment, aucune confirmation de la part d’Ubisoft ou de Netflix. Mais les sources de Variety semblent certaines de l’information et n’en seraient pas à leur premier gros scoop.

Autre précision, le jeu vidéo risque d’être encore propulsé sur le devant de la scène dans les prochains mois étant donné qu’à lui seul, Derek Kolstad travaille sur les adaptations de Just Cause (film), Hitman (série) et My Friend Pedro (série).