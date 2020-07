Amazon Prime annonce une série sur le jeu vidéo Fallout

Après les nombreuses adaptations de jeux vidéo en films (et qui, malheureusement, n’étaient pas vraiment de grandes réussites), sommes-nous en train de nous diriger vers les nombreuses adaptations en série TV ? Car oui, en moins d’un an les choses sont en train de pas mal s’accélérer sur les adaptations. Fin 2019, c’est The Witcher qui est arrivé sur Netflix (bien que pour cette adaptation, ce sont les romans qui ont été pris comme base et non le jeu de CD Projekt Red). Mais de nombreuses rumeurs annoncent également la production d’une série Resident Evil sur Netflix. Alors que Naughty Dog a confirmé qu’une série The Last Of Us était en préparation du côté d’HBO.

Voilà qu’aujourd’hui, Amazon Prime et Bethesda confirment qu’une série live-action sur la licence Fallout allait voir le jour dans les prochains mois.

Fallout en série sur Amazon Prime

C’est donc une nouvelle fois sur les réseaux sociaux que nous avons eu la chance d’apprendre cette nouvelle adaptation. Bethesda Game Studios s’associe avec Amazon Studios pour la production d’une série live action autour de l’univers de Fallout. Pour ce qui est des premières informations, nous savons d’ores et déjà que ce sont Jonathan Nolan et Lisa Joy qui vont s’occuper de cette adaptation. Pour rappel, Jonathan Nolan et Lisa Joy sont également les créateurs de la série Westworld.

Tout comme avec la production de la série The Last Of Us par HBO qui sera supervisée par les équipes de Naughty Dog, dont Neil Druckmann, vice-président, mais également scénariste des deux jeux, la série Fallout sera elle aussi bien entourée. En effet, Kilter Films sera chargé de produire cette adaptation de l’œuvre de Bethesda Game Studios et Bethesda Softworks en étroite collaboration avec Todd Howard en tant que producteur exécutif. Pour rappel, Todd Howard est réalisateur et producteur exécutif chez Bethesda Game Studios et s’occupe notamment du développement des jeux Fallout.

Au cours de la dernière décennie, nous avons examiné de nombreuses façons de faire apparaître Fallout à l’écran. Mais il était clair dès le moment où j’ai parlé pour la première fois avec Jonah et Lisa il y a quelques années, que c’était eux et l’équipe de Kilter qui avaient bien fait les choses. Nous sommes d’énormes fans de leur travail et nous ne pourrions pas être plus excités de travailler avec eux et Amazon Studios.

Todd Howard – Bethesda

Fallout est l’une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque opus de cette licence incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec de la famille et des amis. Nous sommes donc extrêmement excités de nous associer à Todd Howard et aux talentueuses équipes de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et sombre avec Amazon Studios.

Lisa Joy et Jonathan Nolan, Kilter Films.

Pour l’heure, nous n’avons pas d’autres informations au sujet de cette série. Ni date de sortie approximative ou de date de tournage.