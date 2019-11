Spotify a trouvé la solution pour créer la meilleure playlist road trip

A en croire la plateforme suédoise, il existe une différence musicale entre conduire un SUV ou une voiture électrique. Logique me diriez-vous, et Spotify l’a bien compris. Le service de streaming musical vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de playlist spéciale road trip, où sa méthode de conception fera appel à plusieurs critères indépendamment de vos goûts musicaux.

« My Road Trip Playlist » débarque sur la version web de l’application aux 113 millions d’utilisateurs premium, et il est certain qu’elle devrait rencontrer du succès sur ses débuts. Un moyen pour Spotify de contrer ses concurrents, en proposant des fonctionnalités toujours plus fidèles à vos goûts, pour une expérience d’écoute des plus agréable.

Une série de questions pour créer votre playlist Spotify spéciale road trip

Contrairement aux playlist générées automatiquement selon vos écoutes, Spotify signe ici une première liste d’écoute qui vous demandera de répondre manuellement à une série de questions. Pour pouvoir vous accompagner sur plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres, le service de streaming souhaitera connaître votre point de départ et d’arrivée, la place de vos convives dans votre vie, ainsi que la catégorie de votre véhicule.

Ensuite, le service de streaming musical se chargera de générer une liste de lecture alternant les genres et les rythmes, en mixant à la fois vos titres préférés, mais également des nouveautés selon les genres et les ambiances. Un bon moyen de vous donner de l’ambiance sur des musiques que vous connaissez, et vous faire découvrir de nouveaux titres. Cerise sur le gâteau, Spotify vous demandera de lui indiquer le titre que vous préféreriez entendre passer une fois pendant votre voyage. Un bon moyen de vous garder en haleine, et transformer votre itinéraire en un parfait souvenir, bien que la fonctionnalité est pour l’heure encore limitée à une sélection de titres proposés directement par Spotify.

Quelques limites dans la conception de la playlist

L’arrivée de la fonctionnalité « My Road Trip Playlist » arrive pratiquement au même moment qu’une autre nouveauté lancée sur Apple Music. Le grand concurrent à Spotify, aux 60 millions de comptes premium, a lui aussi lancé un nouveau service de génération de playlist. De son côté, la marque à la pomme se base sur l’arrivée de la fin de l’année, et propose désormais une playlist rétrospective sur votre année musicale.

Spotify possède déjà ce genre d’option, ce pourquoi le leader du streaming musical a voulu innover. Néanmons, un problème reste encore notable : pour accéder au questionnaire préalable à la conception de sa playlist spéciale road trip, il faudra passer par un ordinateur. L’application mobile de Spotify ne permet pas encore de concevoir directement la playlist en son sein. Elle ne pourra que récupérer la playlist générée sur la version web de la plateforme. Pensez donc à vous y prendre à l’avance, si vous souhaitez emporter avec vous la meilleure liste de lecture, optimisée pour votre voyage.

Deuxièmement, le partenariat entre Spotify et Google Maps pour intégrer l’itinéraire, n’est pas disponible pour la France à l’heure actuelle. Seules les États-Unis ont accès à cette itinérance. Pour tester tout de même le programme, nous avons fait les choses modestement, en imaginant un trajet de New York à Los Angeles, planifié pour un peu plus de 40 heures de voyage. La musique est prête, il ne manque plus qu’à partir…