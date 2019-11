Apple Music lance Replay, la playlist qui vous caractérise le mieux

Désormais, le service de streaming musical d’Apple compte 60 millions d’utilisateurs payants. Ses chiffres de juin 2019 sont encore à la moitié de ce que revendique Spotify, qui vient de communiquer que sa plateforme recensait pas moins de 113 millions de comptes Premium. Mais si la différence de taille entre les deux applications est importante, la marque à la pomme ne se décourage pas, et proposera d’ailleurs l’une des fonctionnalités présentes chez son concurrent suédois.

Apple Music vient de lancer « Replay », une nouvelle playlist accessible pour chacun de ses utilisateurs, qui leur permettra de redécouvrir l’ensemble de leurs titres préférés. Alors que la fin d’année n’est plus qu’à quelques semaines, le service de streaming veut jouer avec la data de ses auditeurs, et leur proposer un échantillon de leurs meilleures découvertes et hits, écoutés en 2019.

Une playlist rétrospective, proche de ce que propose Spotify

La playlist « Replay » d’Apple Music n’est bien évidemment pas une révolution dans le monde du streaming musical. Elle laisse par ailleurs apercevoir à quel point les algorithmes de ces services seront déterminants à l’avenir, pour pouvoir attirer les utilisateurs à écouter plus régulièrement des musiques.

Pour cela, quoi de mieux qu’une playlist reprenant vos meilleurs coups de cœur. Mais à l’inverse de Spotify, qui générait sa playlist rétrospective en fin d’année, Apple Music souhaite chaque semaine mettre à jour la sélection, en la faisant petit à petit grossir pour en offrir un échantillon le plus fidèle à vos goûts, jusqu’au nombre maximum de 250 titres.

Le service s’appuiera bien évidemment sur les titres que vous aurez le plus écoutés. Vous pourrez l’écouter en mode hors connexion, tout comme partager votre playlist avec vos amis, afin de comparer vos différentes écoutes.

C’est le moment de terminer sa playlist 2019, car dès le mois de janvier prochain, la playlist sera finalisée, et une nouvelle copie vierge sera créée pour 2020.