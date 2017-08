Spotify désormais disponible sur Xbox One

L’application musicale Spotify est désormais disponible sur la Xbox One de Microsoft pour ambiancer toutes vos sessions gaming.

Spotify se fait une place sur Xbox One

Bonne nouvelle pour le gamer Xbox One également amateur de bonne/mauvaise musique, puisque Spotify vient tout juste d’arriver sur la console de Microsoft. Une nouvelle intégration qui va permettre à des millions d’utilisateurs Xbox One, à travers 34 pays, de choisir leur musique préférée pour accompagner leurs sessions gaming. Rappelons que Spotify revendiquait il y a peu pas moins de 60 millions d’abonnés payants au service.

Accessible directement depuis le marché Xbox Live, l’application Spotify permet d’écouter sa musique via sa console, de préférence reliée à un système home-cinéma, et/ou de personnaliser l’arrière-plan musical de chaque session au travers de playlists gaming sur-mesure et du catalogue entier Spotify. Ainsi, gérer sa bande-son gaming personnalisée n’a jamais été aussi simple, puisqu’il suffit de se connecter, en tant qu’abonné Spotify ou abonné Premium. Evidemment, l’application Spotify se télécharge gratuitement depuis le Xbox Live, mais l’utilisateur se doit de souscrire à un abonnement mensuel payant pour profiter du statut Premium.

« La musique est essentielle pour une session de gaming mémorable« , selon Mikael Ericsson, Directeur Produit, Platform & Partner Experience chez Spotify. « Nous sommes ravis de permettre, dès aujourd’hui, aux joueurs Xbox One la possibilité de choisir leur propre bandeson, tout en profitant de leurs jeux préférés. »

Bien sûr, à l’instar de la version PS4 de Spotify, cette mouture Xbox One peut également être contrôlée directement, et sans interrompre la partie, en utilisant Spotify Connect. De cette manière, il suffit de lancer l’application Spotify sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, et de faire transiter le son vers la Xbox One. En ce qui concerne la console de Microsoft, rappelons que la Xbox One X sera lancée le 7 novembre prochain en boutiques, et que cette dernière devrait embarquer une toute nouvelle interface « Fluent Design ». Evidemment, cette interface ne sera pas exclusive à la dernière-née du géant américain, et sera disponible sous forme de mise à jour pour toutes les Xbox One du marché.