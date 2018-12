Spotify va (peut-être) vous permettre d’importer votre musique

Un nouveau système d’import sur Spotify ?

Le géant de la musique en ligne Spotify n’en finit plus de faire parler de lui en cette fin d’année 2018. En effet, il y a quelques semaines, le groupe célébrait son dixième anniversaire, en dévoilant notamment une flopée de chiffres. Plus récemment, l’application était déclinée sur WearOS, le système mobile de Google, sans oublier, quelques semaines plus tard, l’arrivée d’une application officielle pour Apple Watch.

Aujourd’hui, c’est une autre fonctionnalité qui fait parler d’elle, à savoir la possibilité pour l’utilisateur d’importer ses propres morceaux/podcasts au sein de son application. En effet, il n’est pas rare de disposer dans la mémoire de son smartphone, d’une chanson (ou autre) qui n’est pas répertoriée sur Spotify, et qu’il faut donc impérativement lire avec un lecteur tiers. Dans un futur proche, il se pourrait que ce fameux morceau puisse finalement être intégré directement dans votre playlist Spotify.

De cette manière, il serait possible d’écouter ce remix non officiel, ou encore cet album indépendant qui vous plait tant, aux côtés des nombreux morceaux listés sur Spotify. Une fonction baptisée « Import your Music« , et qui serait actuellement en cours de test sur la version Android de l’application.

Evidemment, cette fonctionnalité permettrait aussi de combler les quelques manques de Spotify, puisque certains artistes refusent encore et toujours d’être présents sur le système. Pour l’utilisateur, il suffirait donc d’acheter une version numérique d’un album, pour pouvoir l’importer dans un dossier spécifique sur son compte Spotify. Selon AndroidandMe, Spotify testerait également une nouvelle fonctionnalité liée aux podcasts, le fameux « Saved for later« . Enfin, il semblerait que l’interface puisse elle aussi profiter bientôt de quelques petits aménagements.

(Via AndroidandMe)