Spotify : le nombre d’utilisateurs est en hausse, mais le confinement réduit le temps passé sur l’app

Comme Netflix, Spotify ne semble pas affecté par la crise du COVID-19. Le service de streaming européen vient de présenter ses résultats pour le premier trimestre 2020 et, malgré le contexte particulier, ces résultats sont au-delà des prévisions. Et désormais, la plateforme compte 130 millions d’abonnés payants, soit une hausse de 31 % par rapport au premier trimestre 2019. Le nombre total d’utilisateurs de Spotify (dont les utilisateurs de l’offre gratuite financée par la publicité) était également en hausse de 31 %. Désormais, Spotify compte au total 286 millions d’utilisateurs. Et d’après une publication de l’entreprise, il s’agirait de la plus forte hausse en glissement annuel du nombre d’utilisateurs.

« Malgré l’incertitude mondiale entourant COVID-19 au premier trimestre, nos activités ont atteint ou dépassé nos prévisions pour tous les principaux paramètres », a indiqué l’entreprise. « Pour le deuxième trimestre et le reste de l’année, nos perspectives pour la plupart de nos principaux indicateurs de performance sont restées inchangées, à l’exception des revenus où un ralentissement de la publicité et des variations importantes des taux de change ont un impact. »

Spotify continue sa progression

Lors du dernier trimestre 2019, Spotify avait déjà évoqué une très forte croissance du nombre d’abonnés, que l’entreprise avait attribué aux podcasts. D’ailleurs, lors du premier trimestre 2020, l’entreprise a continué à miser sur ce format. Et récemment, celle-ci a lancé de nouvelles fonctionnalités pour aider les créateurs à faire de nouveaux épisodes tout en respectant les règles de distanciation sociale.

En revanche, si la croissance de Spotify n’a pas été affectée par le COVID-19, l’entreprise admet que le confinement a changé les habitudes de ses utilisateurs. D’après le site TechCrunch, dans les pays les plus durement touchés par le COVID-19, comme l’Espagne ou l’Italie, Spotify observerait une baisse de l’activité journalière des utilisateurs.

Sinon, Spotify annonce cette croissance exceptionnelle du nombre d’utilisateurs alors qu’il y a quelques jours, Netflix avait également impressionné en présentant ses résultats du premier trimestre. Durant les trois premiers mois de l’année, la plateforme de VOD a ajouté 15,77 millions de nouveaux utilisateurs. Et celui-ci s’attend également à de bonnes performances au second trimestre. Néanmoins, Netflix prévient que l’effet du confinement sur sa croissance va s’estomper.