Spotify : un mode Car View pour faciliter l’utilisation en voiture (sur Android)

Spotify davantage « voiture friendly » sur Android

Parce que de plus en plus de voitures permettent de relier un smartphone en Bluetooth au système embarqué, Spotify annonce le lancement d’une nouvelle fonction « Car View« . Une nouvelle option, disponible pour l’heure uniquement sur Android, qui permet de profiter d’un nouvel affichage « Now Playing » plus simple d’accès et moins distrayant pour le conducteur.

Ainsi, lorsque le smartphone diffuse de la musique Spotify sur les enceintes de la voiture, en Bluetooth, le nouveau mode Now Playing propose quelques modifications. On y retrouve notamment une police d’écriture plus épaisse, des boutons plus larges, et aucune forme de distraction visuelle comme la pochette de l’album en cours d’écoute par exemple. En mode Car View, Spotify affiche donc seulement le titre en cours d’écoute, l’artiste, ainsi que les (gros) boutons Pause, Retour et Suivant.

(Image : Takes on Tech)

Spotify précise que le conducteur (ou un autre passager) peut désactiver temporairement l’option Car View (jusqu’à la prochaine connexion à une voiture) directement en cliquant sur le menu (en haut à droite). Si on le souhaite, on peut également désactiver cette fonctionnalité de manière permanente à partir des paramètres Spotify. « Lorsque vous vous connectez au Bluetooth de votre voiture, l’affichage Car View est automatiquement activé lorsque votre musique ou votre podcast se lance » annonce le groupe qui compte plus de 87 millions d’abonnés payants.

Spotify précise que la mise à jour est actuellement en cours de déploiement, et peut ne pas être disponible à l’heure actuelle sur votre terminal Android. La fonction Car View fonctionne uniquement via Bluetooth, et non pas via une connexion AUX, et supporte le mode portrait comme le mode paysage. Enfin, concernant une disponibilité iOS, Spotify n’annonce aucune date pour le moment.