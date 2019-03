Spotify connait exactement vos goûts, et il a prévu de mieux s’y adapter

Les playlists personnalisées font partie des points forts de Spotify par rapport aux autres services de streaming musicaux. Par exemple, avec la playlist “Découvertes de la semaine”, l’application créé chaque semaine une sélection de chansons à découvrir pour chaque utilisateur, qui est créée en fonction de ses goûts et qui est unique pour chaque compte. Une fonctionnalité que l’on ne retrouve par exemple pas chez Amazon Music ou Deezer.

Cette semaine, l’entreprise annonce qu’elle va utiliser ses algorithmes de personnalisation sur plus de playlists. “Notre équipe éditoriale crée des milliers de listes de lecture, et des milliers d’auditeurs se connectent à des listes de lecture indexées sur des moments précis de leur journée, par exemple lorsqu’ils travaillent, étudient ou préparent un dîner”, explique Spotify. “Mais nous savons que les goûts de chacun sont différents et que les chansons qu’une personne voudra peut-être chanter sous la douche risquent de ne pas avoir de sens pour tout le monde.”

Plus de playlists similaires aux Découvertes de la semaine

Spotify ne précise pas quelles playlists sont concernées. Mais en substance, certaines de celles que l’entreprise a créées pour des thématiques précises ne seront donc plus les mêmes pour chaque utilisateur.

“Certaines listes de lecture seront désormais personnalisées pour chaque auditeur en fonction de leurs goûts. Cela signifie que pour ces listes de lecture spécifiques, il n’y en aura pas deux identiques”, précise l’entreprise.

Si Spotify décide aujourd’hui de miser encore plus sur les playlists personnalisées, c’est parce qu’en analysant les données, il a découvert que grâce à cette personnalisation, le nombre de personnes qui recherchent des morceaux pour les réécouter a augmenté de 80 %. De plus, le nombre de fois où les utilisateurs enregistrent un morceau découvert dans ces playlists a augmenté de 66 %.

Tout cela est bénéfique pour les artistes. Mais le seul problème, c’est que ces artistes peuvent ne plus partager les playlists créées par Spotify (si leurs chansons peuvent disparaître de ces playlists à cause de la personnalisation). Voilà pourquoi le service de streaming a également créé des “liens uniques”. “Toute personne qui clique sur un lien unique partagé par un artiste verra une version personnalisée de la liste de lecture avec la piste de cet artiste comme première chanson”, explique Spotify.

Alors que d’autres services sont favorables aux curations par des “experte”, Spotify a toujours été un fervent défenseur de la personnalisation du contenu.

