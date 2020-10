Spotify vous permet de trouver un morceau grâce à quelques paroles

Quoi de plus pénible que de chercher le titre d’une chanson en ne connaissant que certaines paroles. Par exemple, comment faire si vous voulez connaître le morceau dans lequel on entend « et ça fait zumba, caféw, caféw, carnaval ». Sois vous demandez à votre entourage, sois vous demandez à Google, dans les deux cas le résultat n’est pas garanti. Rassurez-vous, Spotify peut désormais vous être d’une aide précieuse dans ce genre de situation.

Comment faire ?

Le géant suédois vient de mettre à jour son application iOS et Android. À présent, vous pouvez saisir les paroles d’une chanson dans la barre de recherche pour trouver le morceau qui correspond. Pour reprendre notre exemple, Spotify est désormais en mesure de nous dire que les paroles appartiennent au morceau à succès « Bande organisée ». Il se peut que plusieurs morceaux puissent correspondre, dans ce cas, Spotify vous montre une liste avec la mention « Lyrics match ». Sur Twitter, @linafab membre de l’équipe design chez Spotify a remarqué les changements liés à la mise à jour.

My team just shipped something on iOS and Android – now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84 — Lina (@linafab) October 5, 2020

Pour une fois, cette nouvelle fonctionnalité ne devrait pas inspirer Apple Music. En effet, le service développé par la firme de Cupertino vous permet de rechercher des chansons en utilisant les paroles depuis 2018. Spotify a récemment ajouté de nombreuses autres options, comme l’affichage des paroles en direct grâce à Musixmatch. Pour rester dans la comparaison, Apple Music a intégré cette fonctionnalité avec iOS 13, l’année dernière.

Spotify semble être focalisé sur le développement de ses podcasts. Sur ce sujet, rien à dire, le géant suédois reste leader. Prochainement, les podcasts Spotify pourraient même être adaptés en films et séries. Les podcasts de fiction sont de plus en plus présents sur Spotify.