Des podcasts de Spotify pourraient bientôt être adaptés en films et en séries

Depuis maintenant plusieurs années, Spotify a choisi de miser à fond sur les podcasts. Un choix qui lui réussit très bien et serait une des clés de son succès. La plateforme parvient en effet à fidéliser un public en investissant des sommes qui restent assez modérées. Récemment, elle a annoncé son intention de permettre aux créateurs de diffuser leurs émissions en vidéo. Ces derniers peuvent aussi créer des sondages, ce qui renforce l’interactivité avec les auditeurs.

Spotify a désormais l’intention de tirer profit de ses contenus les plus populaires en les adaptant en films et en séries. C’est justement l’objet du partenariat qu’elle vient de signer avec la société de production Chernin Entertainment. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, plus de 250 podcasts de la plateforme vont faire l’objet d’un examen minutieux.

Spotify a un catalogue très riche en fictions

Peter Chernin qui dirige l’entreprise cinématographique est revenu sur les raisons de ce deal auprès de nos confrères du Hollywood Reporter, il précise : « Si vous êtes un producteur indépendant, la chose la plus importante au monde est la propriété intellectuelle. J’ai commencé à penser : « Attendez une seconde. Il s’agit sans doute de la plus grande collection – et certainement de la collection qui connaît la croissance la plus rapide – de propriété intellectuelle dans l’univers culturel actuellement. »

De son côté, Dawn Ostroff, la cheffe de la création de Spotify, a également fait part de sa satisfaction : « Alors que nous continuons d’élargir nos ambitions en matière de contenu, nous sommes ravis de collaborer avec Peter Chernin, qui, avec son équipe exceptionnelle, sont les partenaires parfaits pour nous aider à partager ces histoires avec un public à travers les médias et autour du monde. »

Pour rappel, Spotify dispose d’une très solide catalogue de fictions, notamment ceux créés par Gimlet Media. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre critique de Motherhacker, un podcast très réussi qui nous place dans la peau d’une victime de scam téléphonique.