Spyro Reignited Trilogy : le dragon de retour le 21 septembre sur PS4 et Xbox One

Pour célébrer ses 20 ans, le dragon Spyro va effectuer son grand retour dans une Reignited Trilogy, à venir sur PS4 et Xbox One.

Spyro de retour pour (r)allumer le feu !

Il y a 20 ans, les joueurs PSOne découvraient un certain Spyro the Dragon. Un jeu de plateformes 3D très réussi, qui engendra 2 suites sur la même console. En 2017, les amateurs de cette plateforme d’antan ont eu le plaisir de retrouver Crash Bandicoot à travers une compilation N-Sane Trilogy plutôt réussie. En 2018, ces derniers vont pouvoir renouer avec leur dragon préféré, puisque Spyro va lui aussi avoir droit à un remake complet, avec une Reignited Trilogy, attendue pour le 21 septembre prochain !

Ainsi, comme son nom le laisse supposer, il ne s’agira pas seulement de retrouver le premier épisode de la saga, mais bien la trilogie complète, totalement renouvelée et remise au gout du jour par Toys for Bob. » Aujourd’hui, vingt ans plus tard, c’est un profond honneur pour nous d’assumer la responsabilité de remasteriser cette trilogie historique d’Insomniac. Notre motivation la plus importante est sans aucun doute de savoir que Spyro est adoré par des millions de fans partout dans le monde. »

Pour le développeur, il a donc fallu trouver la bonne formule pour remasteriser cette trilogie Spyro, sans bafouer l’esprit original du jeu. Le challenge est donc de parvenir à intégrer des éléments modernes, tout en restant le plus fidèle possible à l’oeuvre d’origine. Evidemment, le Royaume des Dragons de 2018 contient nettement plus de polygones que sa version de 1998. Graphiquement, cette trilogie Spyro semble donc très réussie, et il suffit de jeter un oeil aux images comparatives pour réaliser le travail (assez impressionnant) effectué par le studio.

Enfin, si le jeu est évidemment attendu sur PlayStation 4, les joueurs Xbox One seront ravis de savoir que ce Spyro Reignited Trilogy sera également disponible sur leur console fétiche. Une grande première pour les joueurs Microsoft, qui vont enfin à leur tour pouvoir goûter à cette trilogie très appréciée, avec un Spyro que l’on espère retrouver plus flamboyant que jamais à la rentrée. Verdict dans quelques mois.