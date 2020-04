Stadia : un contrôleur tactile ainsi qu’une app pour Android TV seraient en développement

L’année dernière, Google a fait son entrée dans le monde du jeu vidéo avec le lancement de Stadia. Contrairement à d’autres acteurs comme Microsoft, Sony ou Nintendo, la firme de Mountain View ne propose pas de console physique. Celle-ci s’est directement focalisée sur le cloud gaming. Les jeux vidéo sont lancés dans les serveurs de Google, puis les jeux sont diffusés en streaming sur l’appareil de l’utilisateur. De ce fait, Stadia permet de jouer à des jeux AAA même si le joueur n’a pas de console ni de PC de gamers.

Actuellement, Stadia est déjà accessible sur des ordinateurs, des smartphones, ainsi que sur les Chromecast Ultra. Et bientôt, il serait également possible de profiter du service de cloud gaming de Google sur une télévision si celle-ci utilise le système d’exploitation Android TV.

Dès le lancement de Stadia, on se doutait bien que Google proposerait tôt ou tard son service de cloud gaming sur Android TV. Mais aujourd’hui, un nouvel indice suggère qu’une application Stadia pour cette version d’Android pour les télévisions est bien en cours de développement.

Comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, en fouillant dans le fichier .apk de la dernière version de l’application Stadia pour Android, ceux-ci ont découvert de nouveaux indices concernant le développement d’une version pour Android TV du service de cloud gaming. Et en utilisant une technique appelée sideloading, 9to5Google serait même parvenu à exécuter une partie de l’application Stadia qui est destinée à Android TV.

Sinon, le site aurait également découvert des indices suggérant que Google développe aussi un contrôleur tactile pour l’application Stadia sur Android. En substance, l’idée serait de permettre aux joueurs de jour à des jeux sur Stadia avec un contrôleur virtuel, lorsqu’ils n’ont pas de manette physique.

Stadia : l’offre de Google commence enfin à devenir intéressante

Lorsque Google a lancé Stadia en 2019, l’offre de la firme de Mountain View ne correspondait pas tout à fait aux attentes des joueurs. Mais petit à petit, Google met à jour Stadia afin de rendre le service de cloud gaming plus intéressant.

Par exemple, Google est en train d’étoffer le catalogue de Stadia avec plus d’une centaine de titres qui seront disponibles avant la fin de l’année. Et si au début, Stadia n’était disponible que sur les smartphones Pixel, désormais, il est possible de profiter du service de cloud gaming sur certains smartphones d’autres marques.

Récemment, Google a aussi lancé officiellement la version gratuite de Stadia, qui permet de jouer à des jeux (ceux-ci peuvent être payants ou gratuits) sans avoir à payer pour un abonnement « Pro ».