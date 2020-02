Stadia : un hack permet de jouer sur un smartphone Android sans manette

Après son lancement en 2019, Stadia commence enfin à devenir intéressant en 2020. En effet, Google a promis d’ajouter plus d’une centaine de titres au catalogue, la version gratuite est toujours dans les tuyaux, et il est enfin possible de jouer sur certains smartphones non-Pixel.

Néanmoins, en ce qui concerne les smartphones, officiellement, une manette est requise. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il existe déjà une astuce pour jouer même sans la manette. Celle-ci a été dévoilée par un utilisateur du forum Reddit, puis relayée par le site The Verge.

« J’ai travaillé pour rendre TouchStadia fonctionnel sur Android, et je suis fier de dire que c’est maintenant le cas ! Il fonctionne sur le navigateur Chrome normal, il n’est donc pas nécessaire de télécharger une nouvelle application pour utiliser TouchStadia! Visitez la page GitHub pour un tutoriel sur la façon de commencer à l’utiliser ! », annonce l’utilisateur SmashShock, dans cette publication.

On notera que cette astuce requiert l’ouverture de Stadia en version ordinateur sur le navigateur mobile, puis l’exécution d’un code Javascript, pour activer les contrôleurs virtuels. En effet, l’astuce ne permet pas de jouer sur l’application Android de Stadia, mais via la version web. Et si le navigateur est actualisé ou si vous fermez l’onglet, il faudra répéter cette procédure pour rejouer. En plus du tutoriel sur GitHub, une vidéo de démonstration est également disponible pour que vous compreniez mieux comment ça marche.

Comme vous pouvez le voir, des boutons virtuels sont utilisés à la place d’une vraie manette physique. Et si l’expérience n’est certainement pas identique, cela vous permettra au moins d’avoir un avant-goût de l’expérience de Stadia sur mobile.

Sinon, on notera également que le tutoriel sur GitHub précise qu’actuellement, cette astuce ne fonctionne que sur Android et sur ordinateur, mais pas sur les iPhone. Cela est dommage puisque pour le moment, Google semble prioriser les smartphones Android dans le déploiement de Stadia sur mobile. Et le support des iPhone et des iPad n’est pas encore évoqué.

Fort heureusement, de son côté, Microsoft teste déjà xCloud, son concurrent de Stadia, sur les smartphones d’Apple, via le programme TestFlight.