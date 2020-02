[Vidéo] Xbox Project xCloud : comment se comporte le service de streaming de Microsoft sur iOS ?

Project xCloud, c’est quoi ?

A ne pas confondre avec le récent Xbox Console Streaming, le Project xCloud c’est le prochain (gros) pari de Microsoft qui, à l’instar d’un Google Stadia, va proposer un service de streaming à tous les amoureux de la division Xbox. Un Project xCloud disponible en preview chez certains joueurs, sur Android comme sur iOS.

C’est justement cette version iOS qui a été mise en avant récemment par GamerHeadQuarters, qui permet de découvrir, en vidéo, le rendu de Project xCloud sur un iPhone XS. A noter que la phase de test ne permet pour l’heure de jouer qu’à un seul et unique jeu, à savoir Halo : The Master Chief Collection.

GamerHeadQuarters précise que le test a été réalisé sur une connexion domestique (118mb/32mb), et non pas sur un réseau mobile. Selon le testeur, cette version iOS de Project xCloud afficherait un rendu légèrement plus pixelisé que la mouture Android, mais ce dernier précise que les tests Android ont été plus « intenses ». En contrepartie, le service semble plus stable sur iOS que sur Android.

Le tout reste parfaitement jouable (et regardable) malgré tout, avec en prime une latence quasiment inexistante, un point capital pour tout bon service de streaming qui se respecte. « Le côté audio était impeccable, même pendant une session multijoueur, ce qui est bien sûr plus lourd en raison de la connexion avec d’autres joueurs. »

Selon GamerHeadQuarters, « c’est un très bon début, le tout est très précis et se joue très bien« . Evidemment, on imagine que les semaines de test à venir permettront à Microsoft de peaufiner parfaitement son Project xCloud, pour proposer un service irréprochable aux joueurs Xbox (et aux autres). A ce sujet, rappelons que la future Xbox est attendue pour les fêtes de fin d’année, en même temps qu’une certaine PlayStation 5…