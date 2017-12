Star du Black Friday, la Switch s’est vendue comme des petits pains

Le Black Friday et le Cyber Monday sont désormais dans le rétroviseur. Il est l’heure de tirer les premiers bilans et il semblerait que la Nintendo Switch ait été la grande gagnante !

Black Friday et Cyber Monday

La Nintendo Switch en tête des ventes du Black Friday

Impossible de le manquer. La semaine dernière, le Black Friday a attiré beaucoup d’attention, aux Etats-Unis mais aussi dans le reste du monde. Un phénomène qui s’inscrit même dans la durée avec le Cyber Monday ! Les prix cassés provoquent des achats massifs et à ce petit jeu, il semblerait que cela soit la console Nintendo Switch qui en ait le plus profité.

Selon une étude menée par Adobe Digital Insights à partir des données de plus de 4.500 sites marchants, elle a été en tête des ventes aux Etats-Unis vendredi 24 novembre, mais aussi lundi 27 novembre. Le reste du classement était composé par le Chromecast de Google, l’enceinte Amazon Echo et les Hatchimals. De façon surprenante en revanche, la PS4 et la Xbox One ne figurent pas dans ce classement. Elles étaient déjà dominées par la Nintendo Switch durant le mois d’octobre dernier.

Encore des bonnes affaires à saisir

En France, on ignore les chiffres de ventes à l’occasion du Black Friday. En revanche on sait déjà que la Nintendo Switch est aussi un succès dans l’Hexagone. 400.000 machines se sont déjà écoulées dans notre pays et plus de 7,63 millions au niveau mondial. Des chiffres révélés… avant le Black Friday ! On peut raisonnablement penser que les ventes devraient continuer à grimper dans les prochaines semaines.

Si vous n’avez pas craqué à l’occasion du Black Friday, mais que vous commencez à le regretter un peu, il est encore temps de faire une bonne affaire. Même si les ristournes ne sont pas aussi intéressantes, CDiscount la propose à 299,99 € et Amazon pour 292 €. De quoi économiser quelques dizaines d’euros au moins. Il faut noter que de façon vraiment exceptionnelle au vu du succès ces derniers mois pour la console, il n’y a eu aucune rupture de stock à déplorer !