Star Wars : Alden Ehrenreich met ses conditions pour Solo 2

On vous jure, avant d’écrire cet article, on a pris le temps de vérifier. Non, nous ne sommes pas le 1er avril. Non, Alden Ehrenreich n’a pas non plus été victime d’une mauvaise blague. Le jeune acteur américain, qui a joué dans des films comme Tétro, Twiwt, Blue Jasmine et Stoker, sans oublier Avé César ! semble s’accrocher à son rôle du jeune Han Solo, dans le spin-off de Star Wars : « Solo : A Star Wars Story ». Pire encore, il en redemande.

Solo, un film à oublier pour Alden Ehrenreich

Le film avait pour objectif (louable) de nous dévoiler la jeunesse du personnage de Han Solo, de l’acquisition du Faucon Millenium à sa rencontre avec Chewbacca. Un rêve pour de nombreux fans. Mais, c’est peu dire qu’il a s’agit d’un échec massif. Pire résultat Star Wars au box-office, un film détruit par la critique et le public… Bref, une expérience à oublier rapidement qui a d’ailleurs eu des conséquences pour la franchise.

A l’heure de faire les comptes, difficile de faire un choix dans la liste des coupables : le scénario, la réalisation, le casting… Il n’y a pas grand chose pour sauver Solo. Et ce, même si pour Ron Howard, le réalisateur, c’est la faute des… internautes. Autant dire que l’on pensait quand même ce film condamné aux limbes d’Hollywood. Et si des rumeurs reviennent régulièrement pour une suite, elles semblent sans fondement.

Pourtant, Alden Ehrenreich ne semble pas être prêt à lâcher l’affaire, il espère sans doute un mouvement des fans, semblable à celui de Justice League. Interrogé par Esquire, il assume donc son envie d’une suite, mais sous conditions.

Cela dépend de ce que cela sera. Cela dépend de comment c’est fait. Cela dépend si c’est une histoire intuitive.

Si les fans apprécieront qu’il garde la porte ouverte à un retour, on lui conseille quand même de ne pas trop rêver.