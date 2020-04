Star Wars : Non, Disney ne prépare pas Solo 2

Les critiques les plus acharnés diront que les derniers films de l’univers Star Wars sont très loin de la qualité des deux précédentes trilogies. Sans tomber jusqu’à cette logique, un avis très largement partagé veut que Solo,le spin-off sur le personnage de Han Solo, soit considéré comme un échec magistral. Le score au box-office en fournit une bonne illustration, même si, selon le réalsiateur Ron Howard, l’échec serait en fait « à cause des internautes ». Au fil du temps, le film a toutefois acquis un statut un peu particulier, se dotant d’un véritable fan club.

Or, ces fans, aux goûts quelque peu étranges il faut le dire, ont monté plusieurs campagnes afin d’obtenir une suite, d’inciter Disney à donner une seconde chance au personnage et à l’équipe. Mais, malgré l’insistance, on devrait à priori y échapper. C’est Jon Kasdan, le co-scénariste du film, qui a mis fin aux espoirs des fans de Alden Ehrenreich. Il a expliqué ne pas avoir eu vent d’un éventuel projet de suite à l’heure actuelle. Il précise aussi, sur son compte Twitter, que ce serait à l’heure actuelle un projet très difficile à vendre, même pour Disney+, notamment parce que le calendrier de la plateforme de streaming est déjà très chargé.

Don't think anyone's pursuing a Solo sequel at the moment @KenobiJj I think a feature, at this point, would be a tough sell & the D+ Star Wars slate is really…pretty packed, all shows I'm lookin forward to. My work on Indy is long over but I'm excited there's forward movement!

— Jon Kasdan (@JonKasdan) March 30, 2020