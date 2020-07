Star Wars : Et si Donald Glover reprenait son rôle de Lando Calrissian ?

La rumeur est surprenante, mais elle est aussi très séduisante. Récemment, Alden Ehrenreich faisait mention de son envie de faire une suite à Solo : A Star Wars Story, un projet auquel il mettait toutefois des conditions. Mais, la perspective d’une suite n’est pas forcément très attrayante pour les fans qui ont été déçus par son incarnation de Han Solo. Un avis différent était en revanche jeté sur la performance de Donald Glover, le génial acteur (Community, Atlanta…) et musicien (sous le pseudonyme de Childish Gambino. Dans le film, il incarnait le rôle de Lando Calrissian, succédant ainsi à Billy Dee Williams. Et il pourrait bien reprendre son rôle.

Pour l’instant, il s’agit simplement d’une rumeur. Mais elle fait aussi écho aux déclarations de Alden Ehrenreich qui reconnaissait avoir « entendu des choses ». Elle vient aussi du podcast Kessel Run Transmissions qui avait déjà annoncée la nouvelle série animée The Bad Batch, ce qui lui donne un peu de poids.

Lando Glover reprendrait donc le rôle de Lando Calrissian pour une série Disney+ live. Il aurait même déjà accepté le projet pour une série qui signerait aussi le retour de Billy Dee Williams. L’idée serait donc de couvrir l’histoire de Lando Calrissian à plusieurs moments de sa vie.

We can finally announce that Donald Glover will be reprising his role as Lando in a future #StarWars series! What do you guys think of this news?? pic.twitter.com/TyQGjM0kdn

— Noah Outlaw (@OutlawNoah) July 22, 2020