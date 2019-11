Star Wars : la trilogie originelle en 4K et HDR Dolby Vision sur Disney+

Tout Star Wars en 4K HDR sur Disney+

Depuis longtemps, bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, des fans de la saga Star Wars rêvent de pouvoir visionner leurs films favoris à la sauce Ultra HD 4K. Depuis quelques heures, grâce à Disney+, le rêve est une réalité, puisque la trilogie Star Wars originelle est disponible sur le service, en 4K donc, et HDR Dolby Vision. A noter qu’il s’agit là des versions de l’édition spéciale de 1997.

Un petit évènement mine de rien, puisque c’est la première fois que la trilogie originale est proposée en 4K, tout comme les épisodes 1, 2 et 3 d’ailleurs. De quoi convaincre plus d’un fan à s’abonner à Disney+, puisque pour l’heure, aucune sortie en Blu-Ray 4K n’a été évoquée.

A noter que cette disponibilité en 4K ne concerne pas que la première trilogie, mais bien tous les contenus Star Wars proposés sur la plateforme Disney+. Une belle surprise donc pour les abonnés, puisque si Disney avait bien évoqué la disponibilité de nombreux contenus en 4K, le groupe n’avait jamais indiqué que Star Wars serait concerné.

4K, HDR Dolby Vision et Dolby Atmos en bonus !

Mieux encore, les pistes audio sont proposées en Dolby Atmos. Autant dire que ceux qui ont la chance de disposer d’une installation home-cinéma digne de ce nom vont littéralement en prendre plein les yeux et les oreilles. Rappelons qu’en plus des longs métrages déjà parus au cinéma (hormis le récent Star Wars 8 : Les Derniers Jedi), Disney+ héberge également la toute nouvelle série The Mandalorian.

Rappelons pour conclure que Disney+ est disponible depuis aujourd’hui sur certains territoires, mais que la France n’est pas encore concernée. Le service ne sera d’ailleurs pas disponible en 2019 chez nous, et il faudra ainsi patienter jusqu’au 31 mars 2020 pour activer son abonnement Disney+ dans notre pays. Patience donc…