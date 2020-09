Star Wars : Mace Windu pourrait aussi avoir le droit à sa série

L’univers Star Wars n’a pas vraiment eu le succès espéré du côté des derniers films. En revanche, la situation est clairement différente pour ce qui est des séries. Après le succès de The Mandalorian, on place aussi beaucoup d’espoirs du côté du spin-off sur Obi-Wan Kenobi, qui verra notamment le retour de l’acteur Ewan McGregor. Mais un autre projet pourrait désormais être dans les cartons autour du personnage de Mace Windu. On vous donne les informations disponibles.

Mace Windu, l’heure du retour ?

On s’en souvient, dans la prélogie, le personnage de Mace Windu était incarné par Samuel L. Jackson. Or, selon des rumeurs dans la presse américaine, un autre spin-off est désormais dans les cartons autour de lui, afin de fournir une série supplémentaire au catalogue de Disney+. Mais, il n’est en revanche pas certain que l’acteur emblématique soit lui aussi au rendez-vous. Du côté de Disney, on envisagerait plutôt de miser sur un jeune acteur.

L’histoire serait basée sur des événements qui se sont déroulés avant la prélogie, avant que Mace Windu ne rejoigne le Conseil Jedi. A moins qu’il ne s’agisse d’un acteur de tout premier rang pour jouer le rôle du jeune Jedi, on peut imaginer à minima des flashbacks qui permettront de mettre au moins l’acteur un peu à l’écran.

Pour rappel, à la fin de la Revanche des Sith, la main de Mace Windu est coupée à l’issu d’un duel avec Palpatine interrompu par Anakin Skywalker. En théorie, on n’a pas vu le Jedi mourir à l’écran, il serait donc possible de jouer aussi sur cette incertitude.

Attention toutefois, rien n’est confirmé à 100% à l’heure actuelle. Mais c’est un dossier qui risque de ravir les fans ! Il s’inscrirait en tout cas dans la volonté de Disney de jouer la carte de la nostalgie.