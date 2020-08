Star Wars : la série sur Obi-Wan Kenobi sera (très) courte

Ne nous mentons pas. Alors que l’on attend avec impatience la saison 2 de la série The Mandalorian, on nourrit de grands espoirs pour les autres séries Star Wars qui seront mises en ligne sur Disney+. On en devient même presque curieux à l’idée de voir la série sur le personnage de Han Solo. Mais, celle qui nous rend sans doute le plus impatients, est celle sur le personnage d’Obi-Wan Kenobi, avec le retour d’Ewan McGregor dans son rôle. Même Hayden Christensen pourrait reprendre son rôle d’Anakin Skywalker. Mais, le résultat pourrait finalement s’avérer frustrant pour les fans en raison du format de la série.

Obi-Wan Kenobi, un film transformé en série ?

C’est Kathleen Kennedy, la productrice de la série qu ia mangé la commission dans une interview accordée à The Wap. En effet, elle parle de « the limite Obi-Wan Kenobi series ». Une expression qui décrit une mini-série et donc un format vraisemblablement resserré à une seule saison.

Pour ne rien arranger, il y a quelques mois, quand elle a décidé de modifier en profondeur la série, la productrice, avait déjà réduit le format de la série qui était passé 6 à 4 épisodes. Si on se base sur le modèle de The Mandalorian, cela nous fait donc 4 épisodes de 30 à 40 minutes. Si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques du primaire, on aboutit à plus ou moins 2 heures. Soit comme si on avait au final un film découpé en quatre parties. Quand on sait que le projet original autour d’Obi-Wan Kenobi était un film spin-off, difficile de ne pas trouver cette coïncidence surprenante. Il faudra attendre 2021 pour en savoir plus.

Pour rappel, l’histoire se déroulera entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Une époque durant laquelle Obi-Wan Kenobi fuit l’Empire naissant en se réfugiant sur Tatooine avec Luke.