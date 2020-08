Star Wars : On pourrait revoir Kylo Ren à l’écran

Kylo Ren ne laissera pas forcément une trace indélébile dans l’histoire de la franchise Star Wars, notamment parce que le fils de Leia Organa et Han Solo, joué à l’écran par Adam Driver, a été desservi par la moindre qualité de la trilogie, mais aussi par une performance inégale. Alors que des discussions du côté de Disney ont laissé un temps entendre que les derniers films pourraient disparaître du canon, on aurait pu imaginer qu’il serait condamné aux limbes. Mais visiblement, tout comme Alden Ehrenreich qui pourrait faire son retour malgré l’échec de Solo : A Star Wars Story, Disney aurait d’autres idées en tête.

La nouvelle, qui a surtout des airs de rumeurs pour l’instant, voudrait que Disney et Lucasfilm souhaitent ainsi développer plus avant le personnage de Ben Solo / Kylo Ren. Pour l’instant, on ignore encore si l’ambition est de faire un film ou une série, mais le projet avancerait bien, explique le site We Got This Covered.

We’ve heard Ben Solo is a character Lucasfilm wants to further develop. We don’t know if this is a series or movie, but it’s definitely being worked on. We also don’t know if this is pre TFA or post TROS, but if I were to guess I’d say pre TFA. Again,this is in early development. pic.twitter.com/XP5ALD7yVG

— Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) August 16, 2020