Après The Rise of Skywalker, Star Wars pourrait en avoir fini avec les trilogies

Star Wars : The Rise of Skywalker a débarqué dans toutes les salles de France mercredi. Il signe la conclusion de trois trilogies. Ce format adopté par George Lucas n’a d’ailleurs pas été remis en cause par Disney qui l’a adopté comme une évidence.

Depuis, les choses ne se sont pas très bien passées et de nombreuses polémiques ont vu le jour, si bien que la compagnie ne semble plus vraiment savoir sur quel pied danser. Disney a déjà annoncé une pause après ce dernier film, mais qu’en est-il de la suite sur grand écran ? Si l’on en croit l’interview récente de Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, donnée au Los Angeles Times, tout semble ouvert : « Littéralement, nous partons de zéro et invitons des metteurs en scène, pour essayer de déterminer quelles histoires nous pourrions raconter. Cela peut nous prendre du temps avant que nous y parvenions. Et nous avons besoin de temps. »

Faciliter la tâche des cinéastes

Il semble donc qu’il n’y ait plus aucun tabou à se passer du format trilogie, si le scénario l’exige : « Je crois que cela nous donne des finalités d’écriture plus ouvertes, et que nous ne serons plus enfermés dans cette structure en trois parties. Nous n’aurons pas un nombre fini d’étapes que nous serons contraints de faire rentrer dans un moule. À présent, c’est vraiment l’histoire qui dictera la construction. »

Plus récemment, la dirigeante de Lucasfilm était revenue sur les difficultés des cinéastes à travailler sur un film Star Wars. Selon, elle le problème vient de l’absence de matériel source qui exige de partir de zéro pour concevoir une histoire. Cela s’avère plutôt compliqué, si bien que des réalisateurs pourtant chevronnés jettent l’éponge. Peut-être qu’un format resserré en un seul film facilitera les choses.

Il ne nous reste plus qu’à attendre la suite et selon certaines rumeurs, l’annonce du prochain film pourrait arriver dès janvier prochain.