Star Wars The Book of Boba Fett sur Disney+ en 2021 (avant The Mandalorian saison 3)

L’an dernier, Disney permettait aux fans de Star Wars de découvrir la série The Mandalorian sur sa nouvelle plateforme de streaming Disney+. Une série dont la seconde saison vient tout juste de s’achever, et qui a su réconcilier de nombreux fans de la saga avec Star Wars.

The Book of Boba Fett, l’autre série Star Wars en 2021

En 2021, les fans de Star Wars devraient à nouveau être servis, puisque Disney proposera notamment la toute nouvelle série basée sur le personnage de Obi Wan Kenobi. A cette occasion, on sait déjà que Hayden Christensen reprendra son rôle de Dark Vador. Mais ce n’est pas tout !

En effet, à la surprise générale, Disney a confirmé l’arrivée prochaine d’une autre série, cette fois basée sur Boba Fett. Une série intitulé « The Book of Boba Fett« , dont les évènements se dérouleront parallèlement à ceux de The Mandalorian (on y retrouvera d’ailleurs les mêmes producteurs). Si les fans espéraient un film à l’effigie du célèbre chasseur de primes, c’est donc au travers d’une série dédiée que Boba Fett sera mis en avant en 2021.

La disponibilité de The Book of Boba Fett est prévue pour le mois de décembre 2021. Lors d’une interview, Jon Favreau a tenu à préciser que la série ne sera pas diffusée en même temps que la saison 3 de The Mandalorian, et que la production de cette dernière sera lancée après la diffusion de la série dédiée à Boba Fett.

La série permettra de retrouver les acteurs Temuera Morrison et Ming-Na Wen, respectivement dans le rôle de Boba Fett et Fennec, et devrait (on l’espère) permettre d’en apprendra davantage sur le destin du personnage, depuis les évènements survenus dans Le Retour du Jedi, et sa chute vers le Sarlacc.