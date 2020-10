The Mandalorian : un nouveau trailer explosif pour la saison 2 de la série Disney+

Tic-toc… Les jours défilent et l’échéance se rapproche. La date sans doute la plus attendue de cette fin d’année et désolé de vous décevoir, il ne s’agit pas de Noël. Non, on parle bien du début de la saison 2 de la série Disney+ The Mandalorian. C’est le 30 octobre que l’on pourra découvrir la suite des aventures du chasseur de primes et pour continuer à faire monter la pression dans la dernière ligne droite, une nouvelle petite vidéo a été mise en ligne. Attention, résultat explosif.

The Mandalorian, une saison très attendue

Dans cette nouvelle séquence vidéo relativement courte mais pleine d’images complètement inédites jusque-là, on peut voir plusieurs scènes qui démontrent à quel point cette saison 2 de The Mandalorian devrait passer à la vitesse supérieure. Ainsi, Mando et son petit groupe passent clairement à l’offensive et surtout, on peut voir le plus célèbre chasseur de primes de la galaxie s’envoler avec son jet pack. De quoi ramener beaucoup de souvenirs de Boba Fett.

Mais, et on peut commencer à être certains qu’elle va jouer un rôle majeur, on ne voit toujours pas l’actrice Rosario Dawson, alias Ahsoka Tano. Cette invisibilité dans les images du teaser fait penser à baby Yoda. On la garde caché pour préserver l’effet de surprise… A relativiser un peu toutefois puisque Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze), Timothy Olyphant et Michael Biehn ne sont pas non plus encore apparus à l’écran.

Il s’agit vraisemblablement de l’ultime bande-annonce avant la diffusion du premier épisode de cette saison 2 de The Mandalorian. Mais le soin qui y est apporté, prouve à nouveau à quel point les séries Star Wars vont jouer un rôle crucial dans l’avenir de Disney+. A découvrir dans les prochaines semaines à raison d’un épisode par semaine. Et rassurez-vous, la saison 3 est déjà lancée du côté de l’écriture…