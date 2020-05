Star Wars Underworld : quand George Lucas rêvait (trop) grand

Avec Disney+, la franchise Star Wars pourrait bien connaître un véritable âge d’or du côté des séries. Ainsi, au-delà du succès de The Mandalorian, on sait déjà que d’autres programmes dédiés à Rogue One, ou encore à Ahsoka Tano, sont dans les cartons. Pourtant, si la saga s’est principalement développée au cinéma à l’heure actuelle (ainsi qu’avec de très bonnes séries d’animation), la réalité aurait pu être très différente. George Lucas lui-même avait un projet particulièrement ambitieux.

Star Wars, l’attrait de la démesure

Le projet, baptisé Star Wars : Underworld fait partie des grands regrets de nombreux fans de Star Wars. Ce projet de série en live-action, devait se dérouler entre l’épisode 3 et l’épisode 4 de la saga, offrant une sorte de jonction aux deux trilogies. Il le présentait au milieu des années 2000 comme un véritable soap opéra, ambiance très décalée, avec de nouveaux personnages. A l’époque, pas moins de 400 épisodes étaient même évoqués. Un projet totalement fou sur lequel le scénariste et producteur Ronald D. Moore est revenu.

Je dirais que nous avions écrit un truc comme 40 – 48 scénarios. En théorie, George voulait écrire tous les scénarios, les travailler, puis se lancer et trouver comment les produire. Il voulait quelque chose qui mêle de la technologie de pointe, des effets spéciaux et des décors virtuels. Cela devrait être quelque chose de nouveau.

A l’époque, George Lucas, particulièrement confiant dans son projet, réunit une équipe régulièrement pour écrire des scénarios. Ils ont carte blanche pour imaginer tout ce dont ils peuvent rêver. George Lucas envisage de tourner la première saison complète avant même de trouver un diffuseur. Pendant plusieurs années, le projet va avancer mais sans jamais vraiment se concrétiser. le rachat de Disney a définitivement sonné le glas de ce projet.

