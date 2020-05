Star Wars : une série sur Ahsoka Tano serait en développement pour Disney+

On le sait, la série The Mandalorian est un très grand succès pour l’univers Star Wars et la plateforme de streaming Disney+. Les aventures du chasseur de primes et de Baby Yoda ont permis à la franchise de renouer avec ses heures de gloire alors que les derniers films ne sont pas vraiment au niveau. Si Disney semble prendre le grand écran très au sérieux avec l’annonce du choix de Taika Waititi pour réaliser le prochain film, on réalise aussi que la série The Mandalorian pourrait être une véritable plateforme de lancement. On y retrouvera ainsi des personnages bien connus de l’univers Star Wars, qui pourraient avoir le droit à une série solo ensuite. Ahsoka Tano serait sur les rangs.

Ahsoka Tano, une série méritée ?

Il y a quelques semaines, on vous annonçait que le personnage d’Ahsoka Tano apparaîtrait dans la saison 2 de The Mandalorian. Le personnage, apparu dans Star Wars : The Clone Wars puis Star Wars Rebel est un favori des fans, il a été créé par George Lucas lui-même et a été traité de façon abondante dans le domaine littéraire. Elle est à la fois l’apprentie d’Anakin Skywalker et un personnage majeur dans l’apparition de la Rébellion.

Un personnage aux multiples facettes et qui joue donc un rôle important dans le destin de la galaxie. De quoi donner naissance à une série visiblement puisque ce serait désormais le projet en cours du côté de Disney+ Les détails sont encore méconnus, mais ils sont loin d’être inédits. Vu le potentiel du personnage d’Ahsoka Tano, Disney y réfléchit désormais depuis un moment. Reste désormais à découvrir dans les prochaines semaines si la série est effectivement confirmée. On peut aussi se demander si le personnage respectera l’univers déjà établi.

